Terracciano alla premiere del film su Bove: "Più che altro ricordo la reazione"

Pietro Terracciano, portiere del Milan, ha parlato a Sky Sport dalla premiere a Milano del film 'In un battito', dedicato alla storia di Edoardo Bove, suo compagno di squadra ai tempi della Fiorentina: "Abbiamo tutti provato uno spavento enorme, correndo subito in campo. Però più che il momento, ricordo la sua reazione di quei giorni: non è stato un giorno piacevole, ma ciò che ci ha regalato dopo penso sia il meglio di tutta questa storia".

Cosa si porta dentro di quel tempo?

"Non sono stato l'unico a dirlo, è stato Edoardo a dare forza a noi più che il contrario. Come ha reagito, sapendo anche che non poteva allenarsi più con noi, è stato d'esempio per i giovani. Per regalare un messaggio così, devi essere una persona dai valori straordinari".