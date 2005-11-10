Terza vittoria consecutiva per il Bologna: Monza battuto 2-1 al Dall'Ara. Decisivo Skorupski

Importante vittoria per il Bologna che dopo i successi in trasferta contro Cagliari e Milan è tornato a trovare il successo anche al Dall'Ara, battendo il Monza per 2-1 grazie alle reti di Pobega e Bernardeschi che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio del solito Gustavo Varela.

Monza avanti al 6'

Primo momento decisivo della partita dopo appena cinque minuti, con il calcio di rigore assegnato dall'arbitro Zanotti per un fallo di Theate su Dany Mota. Dopo un check piuttosto lungo del VAR il direttore di gara ha assegnato il penalty, realizzato poi ala perfezione da Gustavo Varela con il piatto destro. Poco dopo la mezz'ora è arrivato poi il pareggio di Tommaso Pobega. Calcio d'angolo dalla sinistra di Miranda che ha trovato il numero 4 solo all'interno dell'area di rigore, con il centrocampista che ha battuto Tornqvist con un bellissimo tiro di sinistro al volo. 1-1 che è poi durato fino all'intervallo, con le squadre che sono andate negli spogliatoi in parità.

Bernardeschi e Skorupski blindano la vittoria

A inizio secondo tempo il sorpasso del Bologna con il gol di Federico Bernardeschi. Fallo ingenuo di Lucchesi che ha trattenuto vistosamente Theate e penalty assegnato dall'arbitro Zanotti dopo la revisione al VAR. Dal dischetto bravo il numero 10 rossoblù che ha incrociato con il sinistro battendo Tornqvist che aveva battezzato l'angolo giusto ma che non è riuscito a deviare. Partita finita? Tutt'altro. A poco più di 10 minuti dalla fine il direttore di gara ha assegnato il terzo rigore della partita, il secondo per il Monza, ma Cutrone, che aveva preso il posto di Varela, si è fatto ipnotizzare da Skorupski, fallendo il tiro dagli undici metri. 2-1 in cassaforte fino al 96' per il Bologna che ha centrato la terza vittoria consecutiva.