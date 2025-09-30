Thuram non segna, ma è l'MVP di Inter-Slavia Praga: da capire le sue condizioni

L'Inter batte nettamente 3-0 lo Slavia Praga, grazie ai gol di Lautaro Martinez, che ha segnato una doppietta, e alla rete di Denzel Dumfries. L'MVP del match però è stato Marcus Thuram, che ha servito l'assist per il raddoppio dell'olandese e ha contribuito con un colpo di tacco al tris del Toro. Il francese ha sempre preso la scelta giusta, stupendo per la gestione del possesso palla in zona offensiva. I tifosi nerazzurri e Cristian Chivu trattengono però il fiato visto che l'ex 'Gladbach è uscito toccando il flessore della coscia destra.

La pagella di Thuram

Voto 7 - Non segna, ma fa segnare Dumfries e prende sempre la scelta giusta, unendo la potenza alla qualità tecnica. Quando sta bene fisicamente e mentalmente diventa incontenibile quasi per chiunque. Il tacco per Bastoni che favorisce il cross per il 3-0 è una finezza.

La motivazione dell'UEFA

"Il suo atletismo ha distrutto la strategia difensiva di marcatura a uomo messa in atto dallo Slavia. Ha mostrato velocità, potenza e tecnica in una partita in cui i suoi movimenti hanno aperto spazi e hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di due gol".