Riscatto Napoli, Vergara al primo gol. Il Mattino titola: "Sogna ragazzo sogna"

Antonio Vergara non si ferma più. Dopo il sigillo forgiato contro il Chelsea in Champions League, inutile per il destino segnato degli azzurri rimasti fuori dalla competizione, stavolta il trequartista prodotto nel vivaio del Napoli si concede il lusso di firmare il primo gol in campionato in carriera. Sempre al Maradona, sotto la Curva, nel match di fuoco contro la Fiorentina terminato 2-1 ieri. "Sogna ragazzo sogna", il titolo de Il Mattino in prima pagina oggi.

C'è però una macchia. La probabile rottura del crociato del ginocchio sinistro di Giovanni Di Lorenzo, in seguito a un movimento innaturale compiuto dopo un contrasto aereo e relativo atterraggio che lo ha costretto all'intervento dei medici in barella. L'accusa di Antonio Conte non si è fatta mancare: "Troppe partite, troppi infortuni. E il calcio muore", il succo del discorso estrapolato nelle dichiarazioni post-partita del tecnico dei partenopei ieri. Sono previsti per oggi gli esami strumentali del caso per accertare le condizioni del capitano del Napoli.

In conferenza stampa Antonio Conte non si è risparmiato: "Dispiace perché rovini stagioni al ragazzo, al club e alla Nazionale. Detto questo, c'è solo da ringraziare i ragazzi che hanno fatto un tour de force, è un qualcosa di straordinario e unico, non credo che ci sia un'altra squadra che ha avuto un'emergenza come la nostra. Per di più abbiamo anche il mercato bloccato, è fantastica questa cosa: siamo l'unica squadra che ha 240 milioni in cassa, attivi. Ci sono società indebitate e noi abbiamo il mercato bloccato, questo è fantastico (ride, ndr). Però queste sono le regole e le accettiamo, che dobbiamo fare.... Invece di pensare alle nuove regole del calcio, al VAR, al fallo di mano, a giocare a Perth in Australia, a fare quattro partite in Arabia, bisognerebbe essere più intelligenti e pensare a tutelare questo bellissimo sport, tutelare chi è il vero artefice di questo sport: il calciatore. Non siamo né noi allenatori né i presidenti, ma è il calciatore. Bisognerebbe tutelarlo molto meglio secondo me. Scusate ma sono incazzato".