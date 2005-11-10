Il 6-0 sulla Giamaica non deve illudere, ma qualcosa dice: l'Italia Under 17 (sarebbe U18, ma partecipa al Mondiale Under 17, ndr) ha un serbatoio di talento e seconde punte molto ampio, che il ct Franceschini sta usando con grande accortezza e girando in modo sapiente tutte le punte a propria disposizione. Non c'è un solo bomber, tanto per cominciare, ma una Nazionale che si affida ad un protagonista diversa quasi in ogni gara, come evidente dalla lista dei marcatori cronologica dell'ultimo Europeo U17: Fugazzola, Croci, Biondini, Donato Dattilo, Ballarin, Corigliano, di nuovo Fugazzola e Perillo. Ma andiamo a conoscere i nostri talenti dell'attacco, le mezzepunte o seconde punte che hanno sognare i tifosi.

Federico Croci - Bomber azzurro dopo la doppietta dell'esordio, il 2010 della Fiorentina è per forza di cose l'uomo copertina di questa Nazionale. Dopo il gran debutto al Mondiale qatariota l'attaccante di scuola viola il numero 21 sarà sicuramente uno dei più attesi protagonisti anche della sfida di oggi contro la Costa D'Avorio: destro velenoso, gran tecnica di base, l'attaccante è uno dei più talentuosi della squadra e di gran lunga il più promettente del suo anno.

Jacopo Landi - Ha fatto impazzire la difesa della Giamaica all'esordio con i suoi scatti perpetui sulla fascia sinistra all'esordio, mettendo in mezzo tanti palloni pericolosi per i compagni di squadra e firmando l'assist per il gol di Perillo, che ha appoggiato in porta il cioccolatino servino dal compagno di squadra. E' una delle tante frecce a disposizione del ct quando si tratta di puntare l'uomo e creare superiorità numerica.

Marcello Fugazzola - Subentrato nella ripresa all'esordio iridato e autore del gol decisivo nella sfida che ha regalato l'Europeo Under 17 all'Italia, questo classe 2009 nativo di Crema è uno dei grandi talenti di casa Atalanta. Due assist nella prima sfida del Mondiale e un numero spropositato di accelerazioni che hanno mandato in tilt la già stanca difesa caraibica. Da subentrante può essere letale.

Thomas Corigliano - Il dieci della squadra: baricentro basso, tanto talento e un ruolo da protagonista nella Primavera della Juventus e nella Nazionale di categoria. Per lui è già arrivato il primo della competizione nonostante i pochi minuti avuti a disposizione contro la Giamaica: in termini di fantasia forse è il riferimento della squadra, destinato ad avere sicuramente più spazio di ne ha avuto all'esordio.

Gioele Giammattei - Nato da trequartista e 'abbassatosi' a centrocampo per aumentare la qualità della linea mediana. Con lui in campo il 4-3-3 diventa facilmente un 4-2-3-1 e sicuramente avrete già visto in qualche reel il suo bellissimo gol contro la Giamaica, la mezza rovesciata che ha fatto il giro del web come simbolo della superiorità schiacciante dimostrata dalla squadra di Franceschini nella gara d'esordio al Mondiale U17.