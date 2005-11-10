Ignazio Abate, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio capolista: "C'è sempre del lavoro da fare. Abbiamo fatto una partita seria e giusta, c'è mancato cinismo. Abbiamo creato la palla gol per riaprirla, è un peccato".

C'è stato qualche confronto in più?

"Ho parlato con la squadra e la società. La prestazione c'è stata. Bisogna credere in quello che si fa perchè, a furia di perseverare, i risultati arriveranno".

Qual'è il loro pensiero su Simeone e Vlasic?

"Credo che non abbiano fatto male, li ho visti in calo fisicamente. Avere una punta fisica contro una squadra che ti morde l'ho ritenuto opportuno".

Vi serve una vittoria per darvi quella consapevolezza per dare di più?

"Assolutamente: è una questione mentale. Abbiamo preso gol su una situazione in cui dovevamo difendere meglio. Il calendario è stato complicato. La peggior partita è stata con il Lecce in cui abbiamo avuto tre palle gol per vincerla. Vedo la luce, bisogna perseverare".