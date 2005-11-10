Fischia poco Daniele Chiffi, il direttore di gara assegnato da Orsato per il match fra Torino e Lazio. Allo stadio Olimpico-Grande Torino, il fischietto padovano segue fedelmente la linea del designatore facendo giocare molto e decidendo di intervenire poco all'interno delle azioni. Aiutato anche dai 22 giocatori in campo, l'arbitro si vede poco e le occasioni che hanno portato le due squadre a protestare premiano la scelta in campo.

Il tocco di Doekhi su Adams

L'episodio è accaduto nella ripresa con Che Adams che va a terra in seguito ad un contatto con Doekhi all'interno dell'area di rigore. In questa occasione Chiffi fa ampi cenni di proseguire nonostante le proteste del pubblico di casa. Il replay mostra però come il tocco sia leggero e quindi giusta la scelta da parte del direttore di gara di non fermare l'azione. La decisione è stata di campo con il VAR che giustamente non è intervenuto.

L'episodio su Isaksen

Nel primo tempo invece Isaksen era finito a terra sempre all'interno dell'area dopo un tocco di Coco. Anche in questa occasione Chiffi non è intervenuto con l'esterno della Lazio che non protesta nemmeno. Per il resto può mancare qualche giallo ma alla fine la direzione è stata comunque positiva.