Torino, Abate: "Peccato non averla chiusa, ma non dobbiamo fasciarci la testa"

Ignazio Abate, tecnico del Torino, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-1 nella sfida contro il Como: "C'è anche la forza della grande squadra che affrontavamo, il rammarico è di non aver avuto la forza di chiuderla ma ho poco da rimproverare ai miei ragazzi. Era un bel banco di prova contro una grande squadra, l'abbiamo affrontata con coraggio cercando anche di fare calcio a tratti. Dispiace per il passivo pesante, non ci sta".

Voleva questo tipo di atteggiamento?

"Sull'atteggiamento avevo pochi dubbi, oggi era importante rimanere compatti e abbiamo difeso bene concedendo poco. Peccato per il primo gol subito":

Pedere così può avere ripercussioni?

"Non dobbiamo fasciarsi troppo la testa, lavorare giorno per giorno. Abbiamo un'altra trasferta complicata, ma andremo lì per vendere cara la pelle".

Importante ritrovare il pubblico?

"Lo stadio è spettacolare, la curva è il dodicesimo uomo in campo e siamo noi a doverli trascinare da qui in avanti".