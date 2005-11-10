Torino ko, ma fiero. Abate: "3-1 troppo pesante, il terzo gol mi fa arrabbiare"

Un Torino fiero e mai domo cade in casa contro il Como, capace di rimontare 3-1 i granata. Il tecnico del Toro, Ignazio Abate, ha parlato al termine del match ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni: "Affrontavamo una grandissima squadra, abbiamo deciso di aspettarli e credo che abbiamo fatto una buonissima fase difensiva. Non abbiamo sofferto tantissimo e abbiamo avuto la palla per chiudere la partita. Indubbiamente contro queste grandissime squadre dobbiamo fare meglio in avanti cercando di gestire meglio la palla, se no sono bravi a trovare l'episodio".

Squadra applaudita da tutto lo stadio.

"Abbiamo cercato di giocarcela, lo spirito è stato encomiabile, indubbiamente poi ci sono tante cose da migliorare quando incontri queste squadre. ".

Hai tirato fuori lo spirito vero del Torino.

"I primi 25 minuti la squadra ha messo un'ottima qualità cercando di fare la partita. Indubbiamente quando poi ti abbassi e fai blocco basso uscire dalla prima pressione non è facilissimo, lì serve più personalità e coraggio. Anche difendendo la squadra non si è mai risparmiata e anche difendendo abbiamo cercato sempre di ripartire avendo 4 occasioni nitide per chiuderla, mi dispiace che il passivo sia troppo pesante, il terzo gol mi fa arrabbiare".

Le due punte più Vlasic sono il vero motore di questa squadra?

"Sì, questa è la nostra idea, cercare di essere propositivi, cercando di gestire la palla senza speculare sul risultato, poi queste grandi squadre vanno rispettate con umiltà e bisogna anche saper difendersi e soffrire".