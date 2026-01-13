Torino, Adams: "Oggi è stato un bel test. Sono felice per il gol"
Che Adams, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria contro la Roma. Le sue parole: "Significa molto per la squadra, oggi è stato un bel test siamo contenti".
Hai vinto anche la sfida fra gli attaccanti.
"Si, sono molto felice di giocare aiutare la squadra a vincere. Oggi sono riuscito a segnare e sono felice".
