Da Petrachi a Petrachi. La Stampa sui granata: "Il Toro riparte dal ds che l'ha portato in Europa"

Il quotidiano La Stampa oggi in edicola nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio al Torino, che ha riaccolto Gianluca Petrachi come direttore sportivo. Il patron granata Urbano Cairo ha optato per l'esonero di Davide Vagnati, sostituto dal ds che ha lasciato il Toro ben sei anni fa dopo una lunga e soddisfacente esperienza decennale. Una seconda vita granata per Petrachi, pronto a rilanciare un Torino in difficoltà soprattutto nei tempi recenti.

Il dirigente si è legato al Toro fino al 30 giugno 2027 e punta già ad un mercato di riparazione piuttosto attivo. Non sono pochi infatti i colpi che dal 2009 al 2019 il ds ha firmato, portando per esempio Bremer, Zappacosta, Maksimovic o Milinkovic-Savic in Italia. Profili che poi il Toro ha rivenduto anche dopo l'addio del dirigente, piazzando delle plusvalenze molto importanti per un totale superiore a 182 milioni di euro

Petrachi però non ha solo reso ricco il Toro ma l'ha anche trascinato alla qualificazione in Europa League, competizione che ha raggiunto dopo un lungo percorso partito dalla B. I granata sotto la sua gestione hanno ottenuto per ben due volte un settimo posto, che ad oggi potrebbe riaprire la strada verso l'Europa. L'obiettivo di Petrachi del resto è vedere i tifosi felici, a partire dal prossimo impegno contro la Cremonese, fondamentale per ripartire in campionato.