Toro steso e agganciato. Il Secolo XIX in prima pagina: "Un bel Genoa casa il tris"

"Un bel Genoa casa il tris". Titola così in prima pagina Il Secolo XIX, che si concentra sulla vittoria conquistata dal Grifone nell'ultimo turno di Serie A. I rossoblu hanno stravinto lo scontro salvezza contro il Torino, battuto sul punteggio di 3-0 nel lunch match delle 12.30. Una sfida che è stata aperta nel primo tempo dal gol di Norton-Cuffy, seguita dalla rete di Ekuban che ha consentito al Genoa di raddoppiare e andare al riposo sul parziale di 2-0.

Per il Toro ha pesato parecchio anche il rosso di Ilkhan, espulso prima della ripresa. Nel finale il Genoa ha dilagato, firmando il 3-0 con Junior Messias e centrando così la sesta vittoria in campionato. Il Grifone ha fatto un passo in avanti importante, portandosi a quota 27 e agganciando proprio il Toro. La zona retrocessione adesso è distante sei lunghezze per i liguri che, come il Torino, questo pomeriggio guarderanno con particolare attenzione lo scontro salvezza tra Fiorentina e Pisa.

Il percorso degli uomini di Daniele De Rossi, in serie positiva da due partite, adesso proseguirà a Milano. Il Genoa infatti chiuderà il mese di febbraio a San Siro, visto che sabato alle 20.45 sarà ospite della capolista Inter. Una sfida di particolare delicatezza e importanza per i rossoblu, che vorranno compiere un altro passo in ottica salvezza.