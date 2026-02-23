Si ferma anche il Milan con il Parma. Il Corriere della Sera: "E l'inter vola a più dieci"

La Serie A sembra ormai prendere una direzione precisa dopo l’ultimo turno. Il passo falso del Milan ha infatti spalancato la strada all’Inter, ora avanti di dieci punti a dodici giornate dalla conclusione. A San Siro i rossoneri inciampano ancora contro una squadra di bassa classifica, cedendo al Parma per effetto del gol nel finale di Troilo. L’episodio decisivo lascia però spazio alle proteste per un possibile contatto falloso su Maignan nell’azione della rete.

Clima rovente anche a Bergamo, dove l’Atalanta si impone 2-1 sul Napoli. Con gli azzurri avanti di un gol, a inizio ripresa l’arbitro Daniele Chiffi interrompe l’azione per un fallo ravvisato nel duello tra Hien e Hojlund, cancellando la rete di Gutierrez. Nel dopo gara il dirigente Manna non nasconde la propria rabbia, contestando sia la decisione sia il mancato intervento del VAR.

Sorride invece la Roma, che allo Stadio Olimpico regola la Cremonese. Dopo un’ora bloccata, i giallorossi cambiano passo e in meno di mezz’ora trovano tre gol con Cristante, N’Dicka e Pisilli, agganciando il terzo posto insieme al Napoli e portandosi a +4 sulla Juventus. Cade pesantemente infine il Torino, sconfitto 3-0 dal Genoa al Ferraris. Un risultato che mette seriamente a rischio la panchina di Marco Baroni, con Roberto D’Aversa tra i possibili candidati alla successione.