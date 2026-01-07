Torino-Udinese 1-2, le pagelle: Ekkelenkamp fa il Vlasic, Casadei non basta a Baroni
Risultato finale: Torino-Udinese 1-2
TORINO
Paleari 5,5 - Dà meno sicurezza del solito. Un'uscita piuttosto goffa porta al gol di Kabasele, per sua fortuna segnato con la mano. Incerto anche in un altro paio di circostanze, mentre sulle due reti che decidono il match ha poche responsabilità.
Ismajli 6 - Il migliore dei suoi nella prima frazione di gioco. Puntualissimo nelle chiusure difensive, con le quali concede poco o nulla agli avversari. Meno impeccabile dopo l'intervallo, per esempio sul gol di Zaniolo. Dal 78' Tameze sv.
Maripan 5,5 - In avvio fa il suo dovere nel proteggere l'area, ma anche nel guidare la linea in avanti quando è il momento di agire con aggressività. Come il resto del reparto, però, soffre di più nella ripresa.
Coco 5,5 - Meno convincente rispetto ad altre occasioni. Con il procedere del match, si fa sfuggire l'avversario di turno qualche volta di troppo.
Lazaro 6 - Parte timido sulla destra, crescendo però e non poco quando passa dall'altra parte. Non a caso, è suo l'assist per l'1-2 di Casadei.
Vlasic 5 - Non è il tuttocampista che trascina la squadra a suon di gol e prestazioni da applausi come nelle ultime uscite. Ne è invece una copia sbiadita, che spicca in negativo avviando con un errore in uscita l'azione del vantaggio friulano.
Ilkhan 6 - Dimostra che davanti alla difesa ci sa stare e bene, alternando qualche buon passaggio a momento in cui pensa a fare legna come il più agguerrito dei mediani. Dal 66' Anjorin 6 - Porta freschezze in mezzo al campo, oltre ad un po' più di spinta in avanti.
Casadei 6,5 - Evidentemente il gol al Verona gli ha fatto bene. Inizia con ottimo piglio, sfiorando anche il gol di testa. La seconda realizzazione consecutiva gli riesce nel finale, ma non basta per cogliere quantomeno un punto.
Aboukhlal 5,5 - Discreta freccia sul settore di sinistra, da dove mette in mezzo alcuni palloni non sfruttati a dovere dalle punte. Cala però vistosamente nella seconda frazione di gioco. Dal 66' Ngonge 6 - Un paio di spunti e un'occasione pericolosa nell'ultimo scorcio di partita da parte sua.
Njie 5 - Dopo il finale da urlo al Bentegodi, non si ripete. Fatica ad emergere e a trovare la posizione. Non a caso, la sua gara dura un tempo. Dal 46' Adams 5 - Dovrebbe portare maggior vigore all'attacco granata, ma non riesce nel suo intento.
Simeone 5,5 - La grinta e lo spirito di sacrificio ci sono come sempre da parte del Cholito, che però manca a livello di pericolosità sotto porta. Dal 66' Zapata 5,5 - Baroni chiede al suo poderoso centravanti di risolvergli la sfida, ma ancora una volta fatica a tornare quello dei bei tempi.
Marco Baroni 5,5 - Il suo Torino manca sempre il salto di qualità. Primo tempo grigio, secondo in cui mette in campo meno risorse degli avversari e sconfitta quasi inevitabile.
UDINESE
Okoye 6,5 - Torna titolare dopo il pasticcio di Firenze e lo fa come meglio non potrebbe. Nel primo tempo, nega il gol a Casadei con un intervento prodigioso. Qualche altra buona parata nei 90 minuti.
Kristensen 6 - Prestazione di sostanza sul piano difensivo, spesso e volentieri non badando troppo all'estetica. Dall'85' Bertola sv.
Kabasele 6 - Deve affrontare due attaccanti in forma come Simeone e Njie, reggendo però al meglio entrambi i confronti. Si ripete contro chi entra dopo l'intervallo.
Solet 6,5 - Oltre a ben figurare nella sua area, per esempio con una chiusura decisiva su Casadei a un soffio dalla fine, quando può si fa vedere nella sua area tenendo in apprensione chi si frappone tra lui e la porta grazie alla sua fisicità.
Zanoli 6,5 - Sulla sua corsia di competenza soffre in avvio contro Aboukhlal, ma poi gli prende le misure e nel complesso vince il duello. Suo l'assist per il vantaggio di Zaniolo. Dal 61' Piotrowski 6 - Ultima parte di match positivo da parte sua, senza troppe giocate degne di nota.
Miller 6 - Chance dal primo minuto per il giovane scozzese, che dimostra di poterci stare in Serie A fornendo una prova ordinata e grintosa. Dall'80' Ehizibue sv.
Karlstrom 6 - Non emerge in modo eccessivo nella battaglia in mezzo al campo, ma comunque si merita la sufficienza.
Ekkelenkamp 7,5 - Il più intraprendente del centrocampo di Runjaic. Diversi palloni rubati, da cui nascono azioni che lo vedono protagonista in rifinitura o in fase conclusiva. Dopo una prima parte di gara promettente, spicca definitivamente il volo nella seconda avviando la manovra dello 0-1 e finalizzando quella del raddoppio. Dall'85' Zarraga sv.
Kamara 6 - Sufficiente sulla sinistra, dove fa il suo dovere in entrambe le fasi senza mai calare troppo di tono.
Zaniolo 7 - Pericolo costante per il Torino. Sfiora il gol nei primi 45 minuti e si riscatta ad inizio ripresa, sfruttando al meglio un passaggio di Zanoli. Dal 61' Atta 6,5 - Con lui in campo, l'Udinese se possibile è ancora più micidiale nelle ripartenze. Dai suoi piedi parte quella che porta allo 0-2.
Davis 6,5 - Lotta come un leone contro la difesa torinista, riuscendo alla lunga ad emerge soprattutto sul piano delle sponde per i compagni. Ekkelenkamp, infatti, deve ringraziare un suo passaggio per la rete che indirizza in modo quasi definitivo l'incontro.
Kosta Runjaic 6,5 - Serviva una prova di carattere in entrambe le aree e tale è arrivata. Vittoria figlia di un'esibizione nel complesso superiore a quella granata.