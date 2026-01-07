Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino-Udinese 1-2, le pagelle: Ekkelenkamp fa il Vlasic, Casadei non basta a Baroni

Torino-Udinese 1-2, le pagelle: Ekkelenkamp fa il Vlasic, Casadei non basta a BaroniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:55Serie A
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Torino-Udinese 1-2

TORINO
Paleari 5,5 - Dà meno sicurezza del solito. Un'uscita piuttosto goffa porta al gol di Kabasele, per sua fortuna segnato con la mano. Incerto anche in un altro paio di circostanze, mentre sulle due reti che decidono il match ha poche responsabilità.

Ismajli 6 - Il migliore dei suoi nella prima frazione di gioco. Puntualissimo nelle chiusure difensive, con le quali concede poco o nulla agli avversari. Meno impeccabile dopo l'intervallo, per esempio sul gol di Zaniolo. Dal 78' Tameze sv.

Maripan 5,5 - In avvio fa il suo dovere nel proteggere l'area, ma anche nel guidare la linea in avanti quando è il momento di agire con aggressività. Come il resto del reparto, però, soffre di più nella ripresa.

Coco 5,5 - Meno convincente rispetto ad altre occasioni. Con il procedere del match, si fa sfuggire l'avversario di turno qualche volta di troppo.

Lazaro 6 - Parte timido sulla destra, crescendo però e non poco quando passa dall'altra parte. Non a caso, è suo l'assist per l'1-2 di Casadei.

Vlasic 5 - Non è il tuttocampista che trascina la squadra a suon di gol e prestazioni da applausi come nelle ultime uscite. Ne è invece una copia sbiadita, che spicca in negativo avviando con un errore in uscita l'azione del vantaggio friulano.

Ilkhan 6 - Dimostra che davanti alla difesa ci sa stare e bene, alternando qualche buon passaggio a momento in cui pensa a fare legna come il più agguerrito dei mediani. Dal 66' Anjorin 6 - Porta freschezze in mezzo al campo, oltre ad un po' più di spinta in avanti.

Casadei 6,5 - Evidentemente il gol al Verona gli ha fatto bene. Inizia con ottimo piglio, sfiorando anche il gol di testa. La seconda realizzazione consecutiva gli riesce nel finale, ma non basta per cogliere quantomeno un punto.

Aboukhlal 5,5 - Discreta freccia sul settore di sinistra, da dove mette in mezzo alcuni palloni non sfruttati a dovere dalle punte. Cala però vistosamente nella seconda frazione di gioco. Dal 66' Ngonge 6 - Un paio di spunti e un'occasione pericolosa nell'ultimo scorcio di partita da parte sua.

Njie 5 - Dopo il finale da urlo al Bentegodi, non si ripete. Fatica ad emergere e a trovare la posizione. Non a caso, la sua gara dura un tempo. Dal 46' Adams 5 - Dovrebbe portare maggior vigore all'attacco granata, ma non riesce nel suo intento.

Simeone 5,5 - La grinta e lo spirito di sacrificio ci sono come sempre da parte del Cholito, che però manca a livello di pericolosità sotto porta. Dal 66' Zapata 5,5 - Baroni chiede al suo poderoso centravanti di risolvergli la sfida, ma ancora una volta fatica a tornare quello dei bei tempi.

Marco Baroni 5,5 - Il suo Torino manca sempre il salto di qualità. Primo tempo grigio, secondo in cui mette in campo meno risorse degli avversari e sconfitta quasi inevitabile.

UDINESE
Okoye 6,5 - Torna titolare dopo il pasticcio di Firenze e lo fa come meglio non potrebbe. Nel primo tempo, nega il gol a Casadei con un intervento prodigioso. Qualche altra buona parata nei 90 minuti.

Kristensen 6 - Prestazione di sostanza sul piano difensivo, spesso e volentieri non badando troppo all'estetica. Dall'85' Bertola sv.

Kabasele 6 - Deve affrontare due attaccanti in forma come Simeone e Njie, reggendo però al meglio entrambi i confronti. Si ripete contro chi entra dopo l'intervallo.

Solet 6,5 - Oltre a ben figurare nella sua area, per esempio con una chiusura decisiva su Casadei a un soffio dalla fine, quando può si fa vedere nella sua area tenendo in apprensione chi si frappone tra lui e la porta grazie alla sua fisicità.

Zanoli 6,5 - Sulla sua corsia di competenza soffre in avvio contro Aboukhlal, ma poi gli prende le misure e nel complesso vince il duello. Suo l'assist per il vantaggio di Zaniolo. Dal 61' Piotrowski 6 - Ultima parte di match positivo da parte sua, senza troppe giocate degne di nota.

Miller 6 - Chance dal primo minuto per il giovane scozzese, che dimostra di poterci stare in Serie A fornendo una prova ordinata e grintosa. Dall'80' Ehizibue sv.

Karlstrom 6 - Non emerge in modo eccessivo nella battaglia in mezzo al campo, ma comunque si merita la sufficienza.

Ekkelenkamp 7,5 - Il più intraprendente del centrocampo di Runjaic. Diversi palloni rubati, da cui nascono azioni che lo vedono protagonista in rifinitura o in fase conclusiva. Dopo una prima parte di gara promettente, spicca definitivamente il volo nella seconda avviando la manovra dello 0-1 e finalizzando quella del raddoppio. Dall'85' Zarraga sv.

Kamara 6 - Sufficiente sulla sinistra, dove fa il suo dovere in entrambe le fasi senza mai calare troppo di tono.

Zaniolo 7 - Pericolo costante per il Torino. Sfiora il gol nei primi 45 minuti e si riscatta ad inizio ripresa, sfruttando al meglio un passaggio di Zanoli. Dal 61' Atta 6,5 - Con lui in campo, l'Udinese se possibile è ancora più micidiale nelle ripartenze. Dai suoi piedi parte quella che porta allo 0-2.

Davis 6,5 - Lotta come un leone contro la difesa torinista, riuscendo alla lunga ad emerge soprattutto sul piano delle sponde per i compagni. Ekkelenkamp, infatti, deve ringraziare un suo passaggio per la rete che indirizza in modo quasi definitivo l'incontro.

Kosta Runjaic 6,5 - Serviva una prova di carattere in entrambe le aree e tale è arrivata. Vittoria figlia di un'esibizione nel complesso superiore a quella granata.

Articoli correlati
L'Udinese passa al Grande Torino, Runjaic in conferenza stampa L'Udinese passa al Grande Torino, Runjaic in conferenza stampa
Udinese, Karlstrom: "Vittoria importante, vogliamo salire ancora in classifica" Udinese, Karlstrom: "Vittoria importante, vogliamo salire ancora in classifica"
Torino, Baroni dopo la sconfitta contro l'Udinese Torino, Baroni dopo la sconfitta contro l'Udinese
Altre notizie Serie A
Fiorentina, tra poco la conferenza stampa di Nicolò Fagioli Live TMWFiorentina, tra poco la conferenza stampa di Nicolò Fagioli
Guendouzi ha salutato l'Olimpico e la Lazio: domattina partirà per la Turchia TMWGuendouzi ha salutato l'Olimpico e la Lazio: domattina partirà per la Turchia
L'Udinese passa al Grande Torino, Runjaic in conferenza stampa Live TMWL'Udinese passa al Grande Torino, Runjaic in conferenza stampa
Udinese, Karlstrom: "Vittoria importante, vogliamo salire ancora in classifica" Live TMWUdinese, Karlstrom: "Vittoria importante, vogliamo salire ancora in classifica"
Parma, a breve le parole di Oristanio dopo la sconfitta con l'Inter Live TMWParma, a breve le parole di Oristanio dopo la sconfitta con l'Inter
Parma-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco una furia, Pio certezza, Pellegrino sparisce... Parma-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco una furia, Pio certezza, Pellegrino sparisce
Torino, Baroni dopo la sconfitta contro l'Udinese Live TMWTorino, Baroni dopo la sconfitta contro l'Udinese
Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: Cataldi d'autore, quanto pesa il rientro di Gosens... Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: Cataldi d'autore, quanto pesa il rientro di Gosens
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Nicola si affida a Vardy
3 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
4 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
5 Lazio, il retroscena sul malumore di Sarri: Fabbian piano C, voleva Raspadori e Loftus-Cheek
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tanta fatica ma ben ripagata. L'Inter ora prova a strappare la Serie A
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter allunga in vetta a +4, l'Udinese aggancia la Lazio
Immagine top news n.2 Dimarco e Thuram, messaggio al Napoli: 2-0 di un'Inter autoritaria a Parma
Immagine top news n.3 Maignan è pronto a firmare. I dettagli e cosa manca per il suo rinnovo col Milan
Immagine top news n.4 Si ferma la corsa del Napoli: Conte rimonta il Verona da 0-2 a 2-2, ma fallisce la cinquina
Immagine top news n.5 Ecco il nuovo centravanti della Lazio: Ratkov è atterrato a Fiumicino
Immagine top news n.6 L'ultima sfida di Mario Balotelli è a Dubai, nella Serie B degli Emirati Arabi Uniti
Immagine top news n.7 Vertice Roma a Trigoria con Gasperini, Ranieri e Ryan Friedkin: si è parlato del mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.2 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.3 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.4 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, l'agente di Ercolani: "Attenzionato anche da club di Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Roselli:" Mercato di gennaio? Serve a puntellare. E sugli attaccanti si decide la stagione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gasperini-Roma, che succede ora? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Udinese passa al Grande Torino, Runjaic in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Karlstrom: "Vittoria importante, vogliamo salire ancora in classifica"
Immagine news Serie A n.3 Parma, a breve le parole di Oristanio dopo la sconfitta con l'Inter
Immagine news Serie A n.4 Parma-Inter 0-2, le pagelle: Dimarco una furia, Pio certezza, Pellegrino sparisce
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni dopo la sconfitta contro l'Udinese
Immagine news Serie A n.6 Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle: Cataldi d'autore, quanto pesa il rientro di Gosens
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, il giovane Chiabotto torna dal prestito al Bra. E va al Treviso in Serie D
Immagine news Serie B n.2 Pergreffi e l'addio al calcio: "È la scelta migliore per me. Modena? È e sarà casa mia"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, primo allenamento per il neo acquisto Martinelli. Con lui anche Coucke
Immagine news Serie B n.4 Spezia in chiusura per Adamo: trovato l'accordo per l'acquisto dal Cesena
Immagine news Serie B n.5 Venezia, accordo con il Napoli per il prestito di Ambrosino. Sarà rinnovato in caso di Serie A
Immagine news Serie B n.6 Il Venezia fa sul serio per Dagasso: sul piatto soldi e Fila per convincere il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Foresti: "Scorsa stagione buttata via. Panico? Se ci fosse l'opportunità..."
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Rizzo: "C'era chi lavorava contro l'interesse del club. Priorità al risanamento"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, doppio innesto in attacco: arrivano i giovani Vapore e Di Mitri
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, ampia distanza con l'Avellino per Lescano: balla circa mezzo milione
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Guida a un passo dall'addio. L'attaccante pronto a firmare con la Reggina
Immagine news Serie C n.6 Butic torna in Italia: "Convinto dal progetto della Casertana. Ho forti motivazioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, doppia uscita in prestito: Libran va al Servette, Ferraresi alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.6 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)