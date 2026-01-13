Torino, Vlasic: "Abbiamo dimostrato di poter giocare con le squadre forti"

Nikola Vlasic, centrocampista del Torino, ha parlato a SportMediaset dopo il 3-2 dell'Olimpico: "Anche contro l'Atalanta abbiamo fatto una bella partita, oggi volevamo dimostrare di essere forti e che possiamo giocare contro squadre forti. L'abbiamo dimostrato. Sono contento perché lavoriamo duro".

Ora l'Inter, questo quarto di finale si affronta con uno spirito diverso?

"Sì, ora siamo cambiati e siamo più forti della prima partita di campionato".