Torino, Vlasic: "Abbiamo dimostrato di poter giocare con le squadre forti"
Nikola Vlasic, centrocampista del Torino, ha parlato a SportMediaset dopo il 3-2 dell'Olimpico: "Anche contro l'Atalanta abbiamo fatto una bella partita, oggi volevamo dimostrare di essere forti e che possiamo giocare contro squadre forti. L'abbiamo dimostrato. Sono contento perché lavoriamo duro".
Ora l'Inter, questo quarto di finale si affronta con uno spirito diverso?
"Sì, ora siamo cambiati e siamo più forti della prima partita di campionato".
