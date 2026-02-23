La Roma ne fa tre alla Cremonese e aggancia il Napoli. Il Messaggero: "Tris da Champions"

Alla Roma serve un’ora per sbloccarsi ma poi ne fa tre in meno di mezz’ora alla Cremonese e ottiene una vittoria importantissima, che le consente di agganciare il Napoli al terzo posto, avvicinare il Milan e allontanarsi dalla Juventus, ora distante quattro lunghezze.

All’Olimpico la partita ci mette un po’ a decollare, con un primo tempo poco ricco di emozioni e momenti da ricordare. Nella ripresa però salgono i giri del motore giallorosso che sblocca il match con il colpo di testa di Cristante su corner battuto da Pellegrini. Al 77’ arriva il raddoppio ancora su corner, questa volta è Cristante a indossare i panni dell’assistman e a servire N’Dicka. Nel finale c’è gloria anche per Pisilli, che mette il punto esclamativo sul match.

