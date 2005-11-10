INTER, CARNESECCHI IDEA CONCRETA PER IL FUTURO. ROMA, HERMOSO RINNOVA -

Ieri sera lla New Balance Arena, l'Inter si è ritrovata di fronte uno dei portieri che segue per il futuro. Marco Carnesecchi è da tempo tra i nomi valutati dalla dirigenza nerazzurra, alle prese con le riflessioni sul ruolo di numero uno per la prossima stagione. Il classe 2000 è ormai una certezza dell'Atalanta e anche della Nazionale.

Dopo l'addio di Yann Sommer, il club nerazzurro ha scelto di affidare la porta a Josep Martinez, arrivato dal Genoa nell'estate del 2024 e rimasto per due stagioni alle spalle dello svizzero. Una promozione accompagnata dall'acquisto di Ivan Provedel, chiamato a garantire un'alternativa affidabile. Cristian Chivu ha ribadito più volte la propria fiducia nello spagnolo, concedendo poi anche un po' di spazio all'ex Lazio. Nel frattempo, però, la dirigenza monitora altri profili e quello di Carnesecchi è tra i più interessanti, per età, esperienza e conoscenza del campionato italiano.

L'ostacolo principale a un'eventuale operazione è rappresentato dall'Atalanta, con cui negli anni l'Inter ha sempre mantenuto ottimi rapporti, ma fatto ben pochi affari. Nei mesi scorsi Carnesecchi ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2030, con un importante adeguamento dell'ingaggio. La società bergamasca non ha necessità di vendere, come confermato anche dall'undicesimo bilancio consecutivo chiuso in utile, e considera il portiere uno dei propri elementi più preziosi. La valutazione si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra che renderebbe tutt'altro che semplice un eventuale trasferimento a Milano. Sullo sfondo c'è anche l'interesse di club stranieri, a più riprese accostate all'estremo difensore della Nazionale.

La Roma ha trovato l'accordo con Mario Hermoso per il rinnovo di contratto fino al 2029. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il difensore che aveva un accordo in scadenza a giugno ha prolungato e nei prossimi giorni firmerà un'intesa che lo legherà alla squadra di Gian Piero Gasperini per i prossimi due anni. Fondamentale il ruolo del tecnico giallorosso, che lo ha rimesso al centro del progetto da quando è arrivato a Trigoria.

Era tornato al Torino a inizio settembre, firmando dopo essere rimasto svincolato al termine dell’avventura al Real Betis, eppure l’avventura bis di Ricardo Rodriguez con la maglia granata non sta andando come previsto. Certo, difficilmente il pubblico granata si sarebbe potuto aspettare la versione scintillante vista tra il 2020 e il 2024, ma fin qui lo svizzero ha accumulato appena poco più di un’ora di gioco divise in due presenze, l’ultima lo scorso 12 ottobre prima che un infortunio ai box lo tenesse fuori nelle ultime 4 partite prima della sosta.

Volato in Svizzera per gli impegni di Nations League contro Slovenia e Scozia (in entrambe è subentrato dalla panchina), la trasferta a Napoli sembrava il momento giusto per rivedere Rodriguez in rosa e invece Ignazio Abate lo ha lasciato sorprendentemente fuori. Intervistato in conferenza stampa nel post partita, il tecnico granata ha raccontato come il motivo dell’esclusione sia di natura tecnica ma non per sua scelta. “Su Rodríguez è una questione su cui non ho potere decisionale”, ha svelato Abate, aprendo un piccolo caso attorno allo svizzero.

Con gennaio che si avvicina e un mercato invernale che dista appena un mese, è lecito aspettarsi che il Torino possa andare a caccia di un nuovo difensore per rimpolpare il ventaglio di possibilità a disposizione di Abate. I granata seguono da vicino Leon Da Silva giovanissimo difensore classe 2010 di proprietà del Malmo e già nel giro della prima squadra. Paragonato a Van Dijk, sul calciatore ci sono anche Milan e Inter.

"Non c'è piede dentro e piede fuori, è un giocatore straordinario. Basta vedere stasera, sta facendo bene. L'anno scorso è stato fuori 4-5 mesi per infortunio, non è un ragazzino. Ha fatto bene in nazionale, ma aveva fatto bene anche con noi. A volte la percezione ti fa dare un giudizio diverso, io sono molto contento di lui come degli altri": così ha parlato il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri ai microfoni Dazn, al termine della sfida vinta dai suoi per 1-0 contro il Torino allo stadio Maradona.

Il riferimento? A Kevin De Bruyne, solo inizialmente lasciato in panchina dall'allenatore. Salvo poi essere stato costretto a inserirlo dall'infortunio - l'ennesimo fra le fila dei partenopei - patito da Antonio Vergara per un problema al piede.

Ma è proprio come dice Allegri? Attorno a De Bruyne continua ad esserci la sensazione che a gennaio si possa muovere qualcosa per lui, con il PSV Eindhoven in prima linea per dargli nuovi stimoli e una nuova ripartenza. L'ultima sosta delle nazionali ha portato dichiarazioni, da parte di De Bruyne e anche di sua moglie, che non possono lasciare indifferenti.

WATFORD, ESONERATO DIONISI E INTANTO DUE CLUB SEGUONO JAMAEL JOHN BAPTISTE. MONACO, BALOGUN PUO' PARTIRE -

Il Watford si è separato da Alessio Dionisi. L'ex tecnico di Empoli e Sassuolo - tra le altre - "ha lasciato il suo ruolo di allenatore della prima squadra", riferisce il comunicato diramato dal club inglese e attualmente crollato in 21esima posizione in Championship.

Aarrivato in estate "dopo un'approfondita ricerca, aveva guidato la squadra a un inizio di stagione impressionante con una vittoria nella giornata d'apertura contro il Southampton e incoraggianti pareggi contro West Ham e Wrexham", si legge dalla nota trasmessa dal Watford. Tuttavia, un passaggio su tutti ha indotto il club inglese a chiudere i rapporti con Dionisi, dopo una serie di sole 3 vittorie in 13 partite conclusasi "nella sconfitta per 4-0 allo Sheffield United". Questo "ha costretto il club a prendere la difficile decisione di operare un cambiamento", si legge.

Leeds United e Nottingham Forest sono sulle tracce di Jamael John-Baptiste, giovane attaccante del Watford che sta attirando l'attenzione per le sue prestazioni nei campionati giovanili inglesi. Il classe 2008, 18 anni, si è messo in evidenza con le formazioni dell'Academy, convincendo diversi club a seguirne da vicino la crescita.

Secondo quanto riportato da Football Insider, entrambe le società hanno inviato osservatori per visionarlo nelle recenti partite delle squadre giovanili. Nel corso della stagione 2026-27, John-Baptiste ha realizzato 15 gol tra Under 18 e Under 21.

Folarin Balogun è ancora al centro delle attenzioni. L’attaccante del Monaco, intervistato durante la sosta con la nazionale statunitense, ha ammesso di essere pronto a valutare nuovamente una partenza dopo il mancato trasferimento all’Everton della scorsa estate. Parole che non hanno lasciato indifferente il club del Principato, chiamato ora a gestire una situazione delicata.

Il tecnico brasiliano ha scelto una linea chiara: difendere il giocatore, ma ricordargli le responsabilità verso la squadra. "La concentrazione e l’ambizione dipendono dai giocatori. Possiamo aiutarli, ma è il carattere di ognuno a fare la differenza", ha spiegato Filipe Luis. L’allenatore ha poi ribadito il valore del club: "Il Monaco è più grande di qualsiasi persona. Voglio giocatori che abbiano voglia di essere qui". Un messaggio diretto a Balogun, chiamato a ritrovare entusiasmo e continuità dopo un periodo complicato.

Dopo il Mondiale, l’attaccante è scivolato nelle gerarchie offensive del club monegasco: appena sette presenze stagionali e un gol. Una situazione distante dalle aspettative, considerando anche il valore economico che il giocatore avrebbe potuto rappresentare per il club. Filipe Luis, però, non chiude la porta: "Conta il presente e quello che un giocatore dà oggi alla squadra". Balogun resta nei piani del Monaco, ma dovrà dimostrare sul campo di voler essere protagonista.