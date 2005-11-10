Udinese, niente Besiktas per Solet: i big resteranno. In entrata resta valido il nome di Willemsen

L’Udinese non è intenzionata a vendere i suoi top player nella sessione invernale del mercato al via il 28 dicembre, fa sapere oggi il Messaggero Veneto. È l’indiscrezione che filtra dalla "stanza dei bottoni" bianconera, dove il messaggio sembra diretto a Oumar Solet, attenzionato dal Besiktas allenato da Vincenzo Italiano, in cerca di un rinforzo di lusso in difesa.

Torna attuale la pista Willemsen

Secondo il quotidiano la politica è chiara: il 26enne difensore dovrà mettersi l’anima in pace e restare a Udine almeno fino al termine della stagione. A gennaio, invece, a Udine potrebbe arrivare l’olandese Maas Willemsen, il mancino classe 2003 in forza all’Heerenveen. Il calciatore era già stato richiesto in estate e il suo nome potrebbe tornare attuale nelle prossime settimane.

Lui sì che è un obiettivo concreto, e non quel Lorenzo Lucca che dalle parti di Napoli vorrebbero rivedere a Udine, nonostante i 26 milioni ancora da pagare, ovvero il saldo definitivo dopo i 9 già versati del prestito oneroso pagati lo scorso anno. Lucca a Udine è una suggestione tutta napoletana, mentre potrebbe trovare più credito il nome di Francesco Camarda, 18enne attaccante che il Milan darà in prestito a gennaio.