Il trequartista dell’Udinese Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria per 1-0 nel match contro la Fiorentina valido per la 13^ giornata di Serie A.

Prima vittoria in casa.

"Vittoria che cercavamo da tanto, stiamo lavorando tantissimo tutti i giorni e spero che oggi inizi il nostro campionato. Siamo più quanto fatto vedere fino ad ora".

Vittoria da dedicare a Pozzo?

"Assolutamente, non è stato bene ma ora sta meglio. La dedichiamo a lui e gli mandiamo un grande abbraccio. Speriamo di rivederlo il prima possibile al centro sportivo, abbiamo bisogno di lui".

Lovric?

"Felice per lui, non smetterò mai di spendere parole positive perché è veramente u bravo ragazzo".