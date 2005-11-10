Udinese, Zaniolo: "Vittoria che cercavamo da tanto, siamo più di quanto visto per ora"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 14:56Serie A
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29.11.2026 14:56Serie A
Parla uno degli ex della gara: "Vittoria dedicata al presidente Pozzo. Lovric? Davvero un bravo ragazzo, spendo volentieri belle parole per lui".
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Il trequartista dell’Udinese Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria per 1-0 nel match contro la Fiorentina valido per la 13^ giornata di Serie A.
Prima vittoria in casa.
"Vittoria che cercavamo da tanto, stiamo lavorando tantissimo tutti i giorni e spero che oggi inizi il nostro campionato. Siamo più quanto fatto vedere fino ad ora".
Vittoria da dedicare a Pozzo?
"Assolutamente, non è stato bene ma ora sta meglio. La dedichiamo a lui e gli mandiamo un grande abbraccio. Speriamo di rivederlo il prima possibile al centro sportivo, abbiamo bisogno di lui".
Lovric?
"Felice per lui, non smetterò mai di spendere parole positive perché è veramente u bravo ragazzo".
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