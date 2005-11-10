Kieron Bowie, attaccante del Sassuolo, ha vinto il ballottaggio con Esposito e giocherà – a sorpresa – dal primo minuto contro il Napoli. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni di DAZN: “Siamo reduci da sei sconfitte di fila e vogliamo fare un risultato positivo per dare fiducia ai tifosi. L’aspetto chiave sarà ritrovare i gol, perché creiamo occasioni ma non riusciamo a finalizzare e a portare a casa punti. Gli scozzesi nel Napoli? Mi fa piacere che nel campionato italiano ci siano miei connazionali. Non ci siamo sentiti in questi giorni, ma affrontarli sarà comunque bello”. Di seguito le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie, Lauriente. Allenatore: Roberto D'Aversa. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Ghion, Van Der Brempt, Doninguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini, Esposito.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Neres, Marin, Lucca, Giovane, Marianucci