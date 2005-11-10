Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Zaniolo confermato centravanti, Vanoli ne cambia 4
Niccolò Righi
Tutto pronto al Bluenergy Stadium per il delicatissimo match salvezza tra l'Udinese e la Fiorentina. Senza Davis, Zanetti conferma il tridente Lovric, Ekkelenkamp e Zaniolo davanti. Paolo Vanoli ne cambia quattro rispetto al ko del Brianteo contro il Monza. Di seguito le formazioni ufficiali.
Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Alaba, Bayo, Palma, Arizala, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Unai Gomez, Zanoli, Jovanovic.
Allenatore: Paolo Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Atta, Valdepenas, Beto, Pedro Goncalves, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Turnone.
Allenatore: Paolo Vanoli.
Arbitro: La Penna
Assistenti: Tegoni - Yoshikawa
IV Ufficiale: Perri
VAR: Marini
A-VAR: Volpi