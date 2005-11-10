Prima chiamata con l'Italia per Palma: "Potevo scegliere tra tre Nazionali. Azzurro per appartenenza"

Dopo essersi guadagnato la titolarità con l'Udinese e aver segnato il primo gol in Serie A, adesso per Matteo Palma è arrivata anche la prima chiamata in Nazionale. Il CT Roberto Mancini lo ha chiamato per sostituire l'infortunato Gianluca Mancini, strappandolo alla Germania con cui il centrale ha giocato nelle categorie giovanili. "Papà è italo-austriaco, mamma ha origini tedesche e camerunensi. Ho giocato con l’U16 e l’U17 della Germania, avrei potuto scegliere fra tre Nazionali", le parole del classe 2008 ai microfoni del Corriere della Sera.

E ancora: "In Italia vivo da quando avevo 13 anni. Sono nato e cresciuto a Berlino, città che ho nel cuore. Ogni volta che posso, ci torno. Ma sono rimasto sempre legato alla maglia azzurra. Mi è sempre piaciuto il senso di appartenenza. L'esperienza con Cannavaro a Udine? Ero appena salito dalla Primavera, non ero nessuno. Però mi parlava spesso, soprattutto della difesa dello spazio sulle palle lunghe".

Difensore moderno, rapido e forte nell'uno contro uno, Palma ha dichiarato di ispirarsi al capitano del Liverpool Virgil Van Dijk: "Nel 2019 lo hanno dribblato solo cinque volte in un anno. Poi a Sergio Ramos per la mentalità, quindi Maldini. Lui è semplicemente completo. Ma nessun paragone".