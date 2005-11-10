Gara soporifera al Mapei Stadium: Napoli prevedibile, il Sassuolo si difende con ordine
Pierpaolo Matrone
Nessun gol e poche emozioni nei primi 45 minuti di Sassuolo-Napoli. Al Mapei Stadium la formazione di Massimiliano Allegri tiene maggiormente il possesso del pallone, ma fatica a trovare spazi tra le maglie della difesa neroverde. La squadra di Roberto D'Aversa si difende con ordine e prova a rendersi pericolosa in ripartenza, sfruttando soprattutto l'intraprendenza di Laurienté. Troppo lento il giropalla degli azzurri, che faticano a coinvolgere Hojlund.
Il Sassuolo chiude gli spazi, Napoli poco incisivo
Bastano tredici secondi a Laurienté per tentare la prima conclusione della partita, senza inquadrare lo specchio della porta. All'11' è provvidenziale l'intervento di Rrahmani, che anticipa Bowie sul cross dell'esterno francese. Il Napoli prova a sviluppare il proprio gioco sulle corsie laterali, sfruttando le sovrapposizioni di Politano e Spinazzola, ma senza garantire un'adeguata occupazione dell'area di rigore. In difficoltà anche McTominay, seguito a uomo da Matic, mentre Idzes limita efficacemente Hojlund.
Lang impegna Muric, ma il risultato non si sblocca
Al 28' il Sassuolo prova a rendersi pericoloso con una prolungata azione offensiva, vanificata da una conclusione di Matic che sbatte addosso al compagno Bowie. Il Napoli alza leggermente il ritmo nell'ultimo quarto d'ora: McTominay calcia sulla barriera una punizione dal limite, mentre al 37' Lang costruisce la migliore occasione azzurra, costringendo Muric a deviare in calcio d'angolo una conclusione sul primo palo. Troppo poco, però, per sbloccare il risultato.