Udinese, Miller: "Preferisco giocare in mezzo. Primo tempo difficile, Como grande squadra"

Lennon Miller, giocatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita. Di seguito le sue parole.

Cosa non ha funzionato?

"Il primo tempo è stato così difficile perchè il Como è una grande squadra. Il mister ha fatto accorgimento all'intervallo, avremmo dovuto fare gol nella prima parte del secondo tempo per poi provarla a vincere".

Sei più una mezz'ala o altro?

"Preferisco giocare in mezzo al campo, ma sono contento se gioco, dove Runjaic mi mette".