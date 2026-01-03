Udinese, Miller: "Preferisco giocare in mezzo. Primo tempo difficile, Como grande squadra"
TUTTO mercato WEB
Lennon Miller, giocatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita. Di seguito le sue parole.
Cosa non ha funzionato?
"Il primo tempo è stato così difficile perchè il Como è una grande squadra. Il mister ha fatto accorgimento all'intervallo, avremmo dovuto fare gol nella prima parte del secondo tempo per poi provarla a vincere".
Sei più una mezz'ala o altro?
"Preferisco giocare in mezzo al campo, ma sono contento se gioco, dove Runjaic mi mette".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile