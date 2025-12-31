Focus TMW Udinese, Pozzo oculato nei trent'anni di gestione. Rossi importanti solo con il Covid

L'Udinese è da oltre tre decenni di proprietà della famiglia Pozzo. Riconosciuti universalmente come i re delle plusvalenze prima che le plusvalenze fosse di moda, così come dello scouting prima che lo scouting andasse per la maggiore. Nel corso delle loro stagioni hanno sempre vissuto in equilibrio, tranne in due stagioni, cioè quelle a cavallo con il Covid. Nella seconda è stato rivalutato il marchio - con un -69 milioni abbastanza eloquente - ma va detto che quei debiti sarebbero bloccati fino al 2027, come da legislazione italiana.

Di fatto l'Udinese nel corso dei trentaquattro anni di presidenza ha perso circa 127 milioni, di cui circa 106 congelati. Un modo di fare calcio che è assolutamente oculato, soprattutto pensando a quanto fatto poi con il Watford. Negli scorsi mesi si è parlato molto di una possibile cessione a una cordata americana, per un valore tra i 150 e i 200 milioni. Bisogna considerare, al netto di questo, che il Bluenergy Stadium è di proprietà e la valutazione ovviamente considera anche di questo fattore non trascurabile.

I dati

1992-93: -0,2 milioni

1993-94: 0,6 milioni

1994-95: -3,2 milioni

1995-96: -1,1 milioni

1996-97: -0,8 milioni

1997-98: -1,8 milioni

1998-99: 2,1 milioni

1999-00: 25,8 milioni

2000-01: 12,9 milioni

2001-02: -6,7 milioni

2002-03: -9 milioni

2003-04: -5,5 milioni

2004-05: -4,7 milioni

2005-06: -6,5 milioni

2006-07: -6,3 milioni

2007-08: 7,9 milioni

2008-09: 6,9 milioni

2009-10: -6,9 milioni

2010-11: 2,9 milioni

2011-12: 8,8 milioni

2012-13: 32,3 milioni

2013-14: -12,1 milioni

2014-15: -6 milioni

2015-16: -27 milioni

2016-17: -1 milione

2017-18: -15 milioni

2018-19: 1,1 milioni

2019-20: -10 milioni

2020-21: -36 milioni

2021-22: -69 milioni

2022-23: -3,6 milioni

2023-24: -11 milioni

2024-25: 2,9 milioni

Totale: -127,5 milioni