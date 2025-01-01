Udinese, Runjaic: "Bisogna limitare gli errori nella fase difensiva"
TUTTO mercato WEB
Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "L'anno scorso l'Udinese ha perso qui. Oggi c'è l'opportunità di fare bene contro una squadra che ha un'identità".
Cosa si può migliorare per subire meno gol?
"Bisogna limitare gli errori nella fase difensiva. lavoreremo su questo nei prossimi ventuno match".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
4 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Ora in radio
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile