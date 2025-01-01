Udinese, Runjaic: "Bisogna limitare gli errori nella fase difensiva"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "L'anno scorso l'Udinese ha perso qui. Oggi c'è l'opportunità di fare bene contro una squadra che ha un'identità".

Cosa si può migliorare per subire meno gol?

"Bisogna limitare gli errori nella fase difensiva. lavoreremo su questo nei prossimi ventuno match".