Austria-Irlanda, le formazioni ufficiali: Schmid del Frosinone affronta Abankwah dell'Udinese

L'Austria di Ralf Rangnick affronta la Repubblica d'Irlanda di Heimir Hallgrímsson nella quinta giornata della Nations League presso la Raiffeisen Arena di Linz. I padroni di casa si affidano a Christoph Baumgartner sulla trequarti e a Michael Gregoritsch come riferimento offensivo. Tra i titolari ci sono anche due giocatori che militano in Serie A: Romano Schmid, centrocampista del Frosinone, e James Abankwah, esterno dell'Udinese, schierato nella formazione irlandese. Di seguito le due formazioni.

Le formazioni ufficiali di Austria-Repubblica d'Irlanda

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Mwene; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Lang; Gregoritsch. Ct: Ralf Rangnick.

REPUBBLICA D'IRLANDA (3-5-2): Kelleher; Scales, Collins, O'Shea; Manning, Azaz, Molumby, Moylan, Abankwah; Idah, Parrott. Ct: Heimir Hallgrímsson.