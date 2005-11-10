Austria-Irlanda, le formazioni ufficiali: Schmid del Frosinone affronta Abankwah dell'Udinese
Giacomo Iacobellis
L'Austria di Ralf Rangnick affronta la Repubblica d'Irlanda di Heimir Hallgrímsson nella quinta giornata della Nations League presso la Raiffeisen Arena di Linz. I padroni di casa si affidano a Christoph Baumgartner sulla trequarti e a Michael Gregoritsch come riferimento offensivo. Tra i titolari ci sono anche due giocatori che militano in Serie A: Romano Schmid, centrocampista del Frosinone, e James Abankwah, esterno dell'Udinese, schierato nella formazione irlandese. Di seguito le due formazioni.
Le formazioni ufficiali di Austria-Repubblica d'Irlanda
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Mwene; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Lang; Gregoritsch. Ct: Ralf Rangnick.
REPUBBLICA D'IRLANDA (3-5-2): Kelleher; Scales, Collins, O'Shea; Manning, Azaz, Molumby, Moylan, Abankwah; Idah, Parrott. Ct: Heimir Hallgrímsson.