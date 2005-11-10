Nations League, Kvernadze e gli altri due italiani non bastano alla Georgia: 2-0 per l'Ungheria
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 20:30Calcio estero
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14.11.2026 20:30Calcio estero
Nella quinta giornata della fase campionato di Nations League, la capolista si impone 2-0 a Tbilisi. Il minutaggio dei tre calciatori di Serie A.
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La Georgia dei "nostri" Goglichidze, Chakvetadze e Kvernadze perde 2-0 in casa contro l'Ungheria. Al Mikheil Meskhi Stadium di Tbilisi, nella quinta giornata della fase campionato di Nations League (Lega B), succede tutto nella ripresa: la decidono un autogol di Dvali al 73' e un gol di Varga su assist di Szoboszlai all'85'.
Per quanto riguarda i calciatori di Serie A, il difensore del Monza ha giocato 90 minuti, mentre il trequartista dell'Udinese 77 e l'attaccante esterno del Frosinone 90 ma senza recupero.
La classifica del Gruppo 2 di Lega B
Ungheria 10*
Irlanda del Nord 8
Ucraina 4
Georgia 2*
*Una partita in più
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