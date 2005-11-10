20.30 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Alessandro Zanoli, giocatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro la Fiorentina nella tredicesima giornata di Serie A.

14:44 - Inizia la conferenza stampa di Zanoli.

Il match:

"L'avevamo preparata così in settimana, con Zaniolo che doveva dare pochi riferimenti. Siamo riusciti a portare a casa finalmente i tre punti davanti al nostro pubblico dopo una buonaprestazione, nel primo tempo potevamo segnare più reti. Siamo riusciti a creare tante occasioni e abbiamo fatto una gran gara".



Come stai fisicamente?

"Piano piano con le partite sto prendendo minuti, non era facile subentrare oggi, sono arrivato con oggi più o meno ai 90 minuti e sono entrato in un momento in cui siamo calati, con la gara che si è fatta più fisica. Sono felice della mia prestazione, piano piano troverò sempre più minutaggio".



Cosa ha portato di nuovo Zanetti?

"Eravamo un po' giù di morale, il mister con il suo staff ha portato fiducia, si è visto anche a Bologna, quando giochiamo con fiducia siamo un'altra squadra che non merita di stare dove si trova adesso".

14:46 - Finisce la conferenza stampa.