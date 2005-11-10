Ufficiale, sarà la prima sfida di famiglia tra gli Stankovic. In scena tra poco al Penzo

Ufficiale, sarà la prima sfida di famiglia tra gli Stankovic. In scena tra poco al PenzoTMW
Dimitri Conti
Sono uscite le formazioni ufficiali di Venezia-Inter, match delle ore 18:30 del mercoledì per la 9^ giornata di Serie A, ed è quindi ufficiale - salvo disastri nel riscaldamento - che al Penzo andrà in scena una partita nella partita, una prima volta molto sentita, quella in cui i fratelli Stankovic giocano uno contro l'altro.
È anche prima da titolare in nerazzurro
Sarà la prima volta che Filip, portiere del Venezia, affronta suo fratello Aleksandar, di tre anni più giovane e centrocampista dell'Inter. Con cui si prepara finalmente a vivere l'esordio da titolare, nei tre della mediana scelta da Chivu per la gara del Penzo. Un'occasione da non mancare, con una punta d'emozione per la sottotrama familiare che gli si parerà di continuo davanti agli occhi.
Mai contro, insieme in un paio di occasioni
Contro mai, ma insieme un paio di volte gli Stankovic ci hanno giocato. Non nell'Inter, come potrà pensare qualcuno, bensì con la nazionale del loro paese natale, la Serbia. A proposito di natali, senza dubbio papà Dejan vedrà la partita: da capire se si trovi proprio a Venezia.
Di seguito le formazioni ufficiali della partita tra i lagunari e l'Inter.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams.
Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny.