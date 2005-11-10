Inter, Stankovic cerca spazio per mettersi in mostra. In campo alla ripresa?

A volte non serve un problema vero e proprio per accendere una spia. Basta un dato, apparentemente semplice, che con il passare delle settimane rischia però di diventare qualcosa di più. In casa Inter quella spia porta il nome di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo è ancora alla ricerca del primo vero spazio in nerazzurro in questo avvio di stagione.

Tanta Serbia, poca Inter

L'Inter si prepara a tornare in campo dopo la sosta e, insieme alla ripresa del campionato, torneranno inevitabilmente anche alcune situazioni da monitorare. Tra queste c'è quella legata al giovane centrocampista, arrivato questa estate con la possibilità di giocarsi le proprie carte a Milano e con la fiducia di Cristian Chivu. Il dato, però, resta difficile da ignorare. In questo inizio di campionato Stankovic non ha ancora trovato lo spazio desiderato con la maglia dell'Inter, mentre con la Serbia ha avuto modo di mettere nelle gambe minuti importanti. Sono state due le sue presenze, entrambe contro l'Olanda: 59 minuti nella prima occasione e 66 nella seconda. Un elemento che rende ancora più evidente il contrasto tra il minutaggio raccolto in nazionale e quello, fin qui basso, con il club. Eppure non c'è motivo di trasformare questa situazione in un caso. Chivu conosce il giocatore, ne ha apprezzato le qualità e in estate ha scelto personalmente di puntare su di lui. Stankovic, dal canto suo, ha scelto di restare all'Inter per provare a ritagliarsi uno spazio importante e giocarsi le proprie possibilità con la prima squadra.

Ora la svolta?

Il punto, adesso, sarà capire quando arriverà quella possibilità. La stagione è ancora lunga e gli scenari possono cambiare rapidamente. Per Chivu sarà importante gestire le rotazioni e trovare il momento giusto per permettere a Stankovic di accumulare minuti, prendere confidenza con la squadra e mostrare sul campo quelle qualità che finora ha potuto esprimere soprattutto lontano da Milano. Solo più avanti, eventualmente, si potrà parlare di mercato. L'ipotesi di un prestito a gennaio esiste, ma al momento rimane soltanto una possibilità legata soprattutto all'eventuale persistenza del poco minutaggio. Prima di arrivare a quella conclusione, però, c'è ancora tempo. E forse è proprio questo il punto: per Stankovic il tema non è ancora il futuro, ma il presente. La ripresa può offrirgli una nuova occasione. Starà a lui sfruttarla, mentre Chivu dovrà trovare lo spazio necessario per permettergli di farlo.