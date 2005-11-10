Stankovic: "Vestire la maglia dell'Inter è speciale. Chivu mi dice di non aver paura"

Aleksandar Stankovic ha partecipato al nuovo format organizzato da Inter Media House in collaborazione con DAZN, parlando di quanto sia bello per lui vestire la maglia nerazzurra: "Fa un effetto speciale, come ho detto tante volte l'Inter è una cosa enorme, di famiglia, che sognavo fin da bambino. Un'emozione enorme. L'Inter è il primo ricordo che ho del calcio. Il ricordo più bello è legato a quando siamo arrivati primi a fine campionato in Primavera".

Le esperienze all'estero le sono servite?

"Mi hanno fatto crescere tantissimo, mi ha cambiato la vita andare giovane in Svizzera e Belgio, giocare la Champions League. Ringrazierò sempre Lucerna e Bruges perché mi hanno fatto crescere dentro e fuori dal campo. La personalità è tutto, un centrocampista deve averla perché è tra le persone più importanti in campo. Se gira il centrocampista, gira anche la squadra".

Chivu le dà molti consigli?

"Mi dice di non aver paura di giocare a calcio, di fare quel che sai fare e che non devi dimostrare niente a nessuno. Il nostro centrocampo ha qualità, quantità, intelligenza, esperienza, cose che imparo ogni giorno da loro".

Che ricordi le suscita il Triplete?

"Avevo 5 anni e ricordo Madrid. Un'emozione incredibile. Certamente ha influito per il mio sogno. Vedendo quel che ha fatto in quegli anni ti rimane di sognare di fare come loro e alzare gli stessi trofei. Il gol di papà al Genoa? Non so come ha fatto. Questo e quello in Champions con lo Schalke. Rimarrà nella storia. Qualche volta ho provato in allenamento a rifarlo ma è difficile".