Ulivieri: "Vialli nel cuore di tutti. Nuove regole? Ci stiamo avvicinando al calcio inglese"

"È nel cuore di tutti soprattutto l'ultimo periodo, le ultime immagini di quando saliva sul pullman della Nazionale per ultimo. Era per superstizione, ma nel mondo del calcio la conosciamo". Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha rilasciato delle dichiarazioni forti a margine del "Premio Gianluca Vialli 2026", consegnato a Rimini, per ricordare l'ex calciatore di Juventus e Sampdoria.

Sono belle parole per lui: "Un ragazzo d'oro, non ha sbagliato mai nulla. Il mio dispiacere era che fosse arrivato alla Sampdoria dopo che me ne sono andato io. Nel mio cuore e in quello di tutti i tifosi Gianluca c'è entrato. Quando giocava, quando ha allenato ma soprattutto nell'ultimo periodo. Le nostre emozioni e i nostri sentimenti sono stati per lui". E sugli incroci da rivali in campo: "Credo di averlo incontrato da avversario, ma poche volte. Quando giocavo alla Sampdoria lui non era alla Juve, era alla Cremonese o da altre parti. C'era Trapattoni allenatore alla Samp, lui non l'ha avuto. Ma da quello che ho visto è sempre stata una persona corretta, anche quando giocava".

Della Nazionale italiana e della ripresa degli Azzurri in Nations League, Ulivieri ha risposto: "C'è tanto del lavoro di Mancini, ma non parlo di tecnica e tattica. Parlo di un discorso sentimentale. Oggi vediamo una Nazionale dove nuovamente i giocatori si sentono la maglia addosso. Merito di Mancini e delle persone che fanno parte dello staff".

Una bella notizia questa stagione è la spettacolarità superiore della Serie A. Ulivieri esprime la sua soddisfazione: "È un bel calcio da vedere e tanto merito va a chi ha cambiato le regole e chi le interpreta, parlo di arbitraggi. Nell'interpretazione di oggi ci sembrano bravi, quindi siamo contenti. Aumentare il tempo di gioco... è di chi lo interpreta, ma anche di chi ci ha pensato. Ci stiamo avvicinando al calcio inglese, quindi siamo contenti", le dichiarazioni riprese da SportMediaset.