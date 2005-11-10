Il più utilizzato della Juventus da inizio stagione è un insospettabile. E Spalletti punta tanto sui nuovi

Il più utilizzato della Juventus da inizio stagione è un insospettabile. E Spalletti punta tanto sui nuoviTMW
Simone Bernabei
Una Juventus che in estate ha cambiato tantissimo e che tramite il lavoro di Luciano Spalletti ha subito trovato l'apporto dei nuovi, almeno in termini di presenze e minutaggio sul campo. Tante le rotazioni del tecnico di Certaldo fra le 5 partite di campionato e la gara di Europa League, con ben 7 giocatori che lo scorso anno non erano presenti nella rosa bianconera fra i 10 più utilizzati.
La certezza si chiama Kalulu
540 minuti giocati, sempre titolare e mai sostituito: il difensore francese è la vera e propria certezza di questa Juventus. Alle sue spalle, per minutaggio di campo, ci sono Celik e il rigenerato Douglas Luiz. Fuori dal podio un'altra certezza come Bremer, quindi Kolo Muani e Vicario. Chiudono la top ten di utilizzo Lucumì, Alajbegovic e Nico Gonzalez, preceduti solo da Conceiçao. Anche per colpa degli infortuni, spicca lo scarsissimo minutaggio di Andra Cambiaso che da inizio stagione si è visto solo per 31 minuti. Per capirci, meno di Jonathan David.
I 10 più impiegati della Juventus
1. Pierre Kalulu - 540 minuti
2. Zeki Celik - 517 minuti
3. Douglas Luiz - 486 minuti
4. Bremer - 480 minuti
5. Randal Kolo Muani - 468 minuti
6. Guglielmo Vicario - 450 minuti
7. Francisco Conceicao - 393 minuti
8. Jhon Lucumì - 390 minuti
9. Kerim Alajbegovic - 300 minuti
10. Nico Gonzalez - 289 minuti