Il più utilizzato della Juventus da inizio stagione è un insospettabile. E Spalletti punta tanto sui nuovi

Una Juventus che in estate ha cambiato tantissimo e che tramite il lavoro di Luciano Spalletti ha subito trovato l'apporto dei nuovi, almeno in termini di presenze e minutaggio sul campo. Tante le rotazioni del tecnico di Certaldo fra le 5 partite di campionato e la gara di Europa League, con ben 7 giocatori che lo scorso anno non erano presenti nella rosa bianconera fra i 10 più utilizzati.

La certezza si chiama Kalulu

540 minuti giocati, sempre titolare e mai sostituito: il difensore francese è la vera e propria certezza di questa Juventus. Alle sue spalle, per minutaggio di campo, ci sono Celik e il rigenerato Douglas Luiz. Fuori dal podio un'altra certezza come Bremer, quindi Kolo Muani e Vicario. Chiudono la top ten di utilizzo Lucumì, Alajbegovic e Nico Gonzalez, preceduti solo da Conceiçao. Anche per colpa degli infortuni, spicca lo scarsissimo minutaggio di Andra Cambiaso che da inizio stagione si è visto solo per 31 minuti. Per capirci, meno di Jonathan David.

I 10 più impiegati della Juventus

1. Pierre Kalulu - 540 minuti

2. Zeki Celik - 517 minuti

3. Douglas Luiz - 486 minuti

4. Bremer - 480 minuti

5. Randal Kolo Muani - 468 minuti

6. Guglielmo Vicario - 450 minuti

7. Francisco Conceicao - 393 minuti

8. Jhon Lucumì - 390 minuti

9. Kerim Alajbegovic - 300 minuti

10. Nico Gonzalez - 289 minuti