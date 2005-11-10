L’agente rumeno Giovanni Becali è stato intervistato da Digi Sport e ha parlato anche del suo connazionale Cristian Chivu, oggi allenatore dell’Inter: “Rispetto Chivu come persona, rispetto la sua famiglia, rispetto il fatto che sia un bravo allenatore e quello che sta facendo ora. Ma mi sono sentito un po'... Forse parla ancora con mio fratello (Victor, ndr), forse si tiene ancora in contatto, non gliel'ho mai chiesto. In un momento in cui probabilmente avrei avuto bisogno anche io di una telefonata, di una parola gentile, di una parola di conforto, non l'ho ricevuta. E basta, niente di più”.

Il fratello e l'incidente a Verona

E ancora, aggiunge Becali: “Questo mi ha dato più fastidio. Per il resto, assolutamente niente! Perché quando si è infortunato a Verona (6 gennaio 2010, ndr), avrebbe potuto morire! Lo hanno portato fuori dal campo, la partita è stata interrotta, era una situazione molto grave. Mio fratello ha preso un aereo privato la mattina ed è andato a Verona. Se quell'ospedale non avesse avuto la possibilità di operarlo, quando fosse arrivato a Milano sarebbe morto! Sarebbe morto! E mio fratello è andato a Verona con un aereo privato. Non ti dirò cosa mi è successo prima, cosa hanno scritto i giornali, la Gazzetta dello Sport, le prime pagine... Ho incontrato il direttore sportivo del Real Madrid... La Roma aveva pagato 18 milioni per lui. Avrei potuto prenderlo e dargli tutti quei soldi. "Ecco, Cristi, prendi 12 milioni e dammene sei! Qual è il problema?" Ma aveva paura che i tifosi gli avrebbero dato del traditore”.

Un talento inaspettato in panchina

In conclusione, Becali si sofferma anche sul cammino da allenatore di Chivu, ammettendo che non se lo sarebbe aspettato su questi livelli: “Pensavo che non sarebbe stato in grado di salvare il Parma. Invece lo ha salvato in un momento molto difficile, grazie al direttore sportivo, che veniva dalla Juventus. Volevano un allenatore giovane, perché avevano molti giovani giocatori. Si vede, anche Mihăilă e Dennis Man contavano. E questo salvataggio del Parma è stato molto importante per lui. Prima di lui, Fabregas era il favorito per la panchina dell'Inter. Conoscevo il progetto di Como. I proprietari sono indonesiani (gli Hartono, ndr), tra le persone più ricche dell'Asia. Vogliono costruire un nuovo stadio. Hanno anche un progetto per un aeroporto per aerei privati ​​ed elicotteri, che si collegherà con Milano. Se hai un volo da Milano, puoi arrivarci molto velocemente. Esattamente quello che è successo nel 1990/1991, quando è nato Calciomercato. Arrivavi in ​​hotel, nella zona del Lago di Como, e tutto era come nei film, come ne 'La Dolce Vita’!”.