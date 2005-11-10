Vieri sul gol da 70 metri di Ndour: "È stata anche fortuna. Ma lui sta dimostrando pure altro"

"Como-Roma? Due squadre che hanno il gol in testa: l'ideale per rituffarsi nel campionato. Mi incuriosisce vedere come il grande Gasp avrà caricato a palla Malen e Dybala, che non sono andati in nazionale: si saranno allenati a duemila". Parla così Christian Vieri, nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui temi della Serie A che riparte dopo la lunghissima sosta.

Vieri parla anche di alcuni singoli, che si sono messi in luce con la maglia azzurra. Fra questi, anche Daniel Maldini: "Ha bisogno solo di giocare: spesso, non ogni tanto. Serve a lui e poi anche a chi deve valutarlo. Così, invece, lui si rende conto se è pronto e chi deve farlo giocare sa se può farci affidamento davvero. Per questo andare a Cagliari è stata una buona scelta: meglio una squadra più piccola, ma dove giochi trenta partite, magari per 90 minuti".

C'è spazio anche per Ndour, autore del bellissimo gol da oltre 70 metri con la maglia dell'Italia U21 nel match contro la Polonia: "Ma quella di Ndour è stata anche fortuna - conclude Vieri -, ti può venire una roba così. Sono altre le cose da guardare e Ndour sta dimostrando pure altro".