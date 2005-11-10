Il faro del nuovo Venezia: Kike Perez è incedibile e al centro del progetto

A volte rinascono. E Kike Perez nella gestione di Davide Nicola si sta trasformando letteralmente in una delle armi segrete del Venezia. La rete contro l'Udinese è una gemma importante per questo centrocampista, rinato nel nuovo corso dei lagunari che stanno disperatamente cercando di mantenere la categoria. E due vitorie dopo un inizio shock confermano il cambio di direzione.

Kike Pérez sta attraversando un ottimo momento di forma, culminato proprio nell'ultimo weekend con una prestazione memorabile nello scontro salvezza contro l'Udinese. Nella sfida del 6 novembre contro l'Udinese, ha deciso il match al 65° minuto con un sinistro straordinario all'incrocio dei pali da fuori area, definito dagli addetti ai lavori un vero e proprio "eurogol" imparabile. La prodezza gli è valsa il premio di Man of the Match proprio sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. In questa stagione ha già collezionato 11 presenze in Serie A, diventando il vero faro tecnico e tattico del centrocampo arancioneroverde per la sua abilità nel recuperare palloni e impostare la manovra.

Quando il centrocampista è arrivato a titolo definitivo dal Real Valladolid a gennaio 2025, ha firmato inizialmente un accordo fino al 30 giugno 2027 ma grazie alla conquista della promozione in Serie A da parte del Venezia, è scattata una clausola di prolungamento automatico di un ulteriore anno. In scadenza dunque nell'estate del 2028, la volontà del Venezia è chiara: è un faro della mediana e non c'è alcuna intenzione di privarsene nella sessione invernale e, semmai, discutere più avanti di un possibile proseguimento del percorso insieme.