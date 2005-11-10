Pari col Bologna, il Venezia lascia l'ultimo posto. Hainaut: "Siamo sulla strada giusta"
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 23:23Serie A
autore Gaetano Mocciaro
27.11.2026 23:23Serie A
Il difensore dei lagunari commenta a caldo lo 0-0 al "Penzo" contro i rossoblù. Un punto che permette alla squadra di Nicola di staccare l'Udinese
© foto di www.imagephotoagency.it
Antoine Hainaut ha parlato al termine della partita pareggiata dal Venezia contro il Bologna. Ecco le sue parole a Sky:
"Stankovic? Tanta roba, sai che c'è lui dietro e sai che ogni volta che passa la palla c'è lui sempre"
Sulla squadra che fatica a segnare
"Sappiamo che è difficile fare gol, ma quando c'è lo vogliamo avere. Ma ora pensiamo alla prossima partita".
Un punto che muove la classifica
"Siamo sulla strada giusta".
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