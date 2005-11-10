Adriano Galliani e Giovanni Malagò incontreranno martedì 1° dicembre i vertici della Lega Nazionale Dilettanti. Il doppio appuntamento, con i due candidati che saranno ricevuti separatamente, è stato fissato in occasione del consiglio direttivo della Lnd di oggi. È un passaggio importante nella campagna elettorale per la presidenza della Figc: a poco più di due settimane dal voto, infatti, la componente che esprime il 34% dei delegati dell’assemblea federale non si è ancora schierata. Un’eventuale indicazione in questo senso potrebbe arrivare dal successivo direttivo, in calendario il 9 dicembre. ì

Gli incontri con Serie B e Serie C

Sarà una settimana particolarmente intensa per i due aspiranti presidenti della Figc, che lunedì 30 novembre incontreranno le società cadette e venerdì 4 dicembre quelle di Lega Pro. In mezzo, mercoledì, la Serie C ospiterà a cena i presidenti delle leghe calcistiche. Da capire se e quanto il confronto diretto con i due candidati potrà modificare gli orientamenti delle società.

Galliani in leggero vantaggio

La distribuzione dei voti nelle leghe professionistiche alimenta un moderato ottimismo da parte di Adriano Galliani, leggermente avanti tra i club di C (mentre Malagò guida in B), che potrebbe arrivare alla maggioranza in assemblea anche raccogliendo una quota relativamente contenuta dei consensi tra i Dilettanti. Un dato da tenere in considerazione, visto che alcuni comitati regionali della Lnd potrebbero votare autonomamente, a prescindere dalle indicazioni del direttivo. Giovanni Malagò, sostenuto dalla maggioranza delle società di Serie A, ha comunque ampi margini per recuperare terreno sullo sfidante. I contatti da entrambe le parti sono pressoché quotidiani e, a rendere ancora più incerta la conta dei voti, ci sono le adesioni già ricevute da entrambi i candidati da parte di alcuni degli stessi interlocutori. Il 14 dicembre, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti elezioni federali, si voterà a scrutinio segreto con due candidati entrambi pienamente in corsa.