Venezia, completata la riorganizzazione societaria: capofila resta la VFCNewco2023 LLC

Con la firma avvenuta nei giorni scorsi della concessione quarantennale del nuovo stadio in costruzione al Bosco dello Sport, il Venezia, informa oggi il Gazzettino, ha dato vita a una complessiva riorganizzazione societaria che ha ridisegnato la filiera, mantenendo comunque sempre come capofila la VFCNewco2023 LLC, la società veicolo di diritto statunitense con sede a Wilmington nel Delaware il cui azionista di riferimento, con una quota di poco inferiore al 30 per cento, è la EEP (Entrepreneur Equity Partners), il fondo statunitense controllato dalla presidentessa Francesca Bodie e dal padre Tim Leiweke.

A curare l’operazione di ridisegno dell’assetto è stata la BonelliErede, noto studio legale di Milano, grazie a un team multidisciplinare che ha seguito tutti i profili societari e contrattuali dell’operazione, portata a termine secondo uno schema quadripartito. In sostanza, è stata costituita una nuova holding, la VFC HoldCo srl (capitale sociale 100.000 euro), che ha in tasca il 100% di altre tre società: VFC StadCo (capitale sociale 50.000 euro), che gestirà la concessione dello stadio e le connesse diverse attività di sfruttamento economico della struttura; VFC SportCo spa, a cui è stato conferito il titolo sportivo del club calcistico e che si occuperà quindi della parte sportiva; ParkCo srl, una joint venture creata con l’Umana Reyer per la gestione condivisa di tutte le aree parcheggio e dei relativi impianti di sicurezza del nuovo stadio e dell’Arena.

In cima alla catena di controllo, con in tasca il 100 per cento della VFC HoldCo, resta sempre saldamente in mano al gruppo di proprietari statunitensi la VFC Newco2023 LLC, con i Leiweke padre e figlia divenuti, col loro ingresso nel club nel maggio scorso tramite la EEP, azionisti di riferimento. La ristrutturazione societaria si è resa necessaria prima di mettere la firma con il Comune sulla concessione per la gestione del nuovo stadio: il Codice sugli appalti prevede infatti l’obbligo di costituire una società di scopo se la concessione affidata supera la soglia di rilevanza europea, fissata a 5.404.000 euro (e qui siamo ben oltre, dato che il valore dell'impianto conferito supera i 980 milioni), dove confluiscano costi e ricavi inerenti la gestione del bene.