L'Atletico vince per la mamma di Koke, Barrios: "Giorno difficile, vittoria per la sua famiglia"

L'Atletico Madrid rende onore alla madre di Koke, che all'ultimo ha dovuto saltare la partita in Champions contro il Manchester United - poi vinta 2-0 dalla squadra di Simeone - essendo venuta a mancare la madre nella notte. Commozione nel minuto di silenzio deciso nel pre-gara, con applausi per un giocatore che stasera avrebbe altrimenti raggiunto la presenza numero 750 con la maglia dei Colchoneros.

A fine gara ai microfoni di Movistar ha parlato Pablo Barrios, autore del primo gol dell'Atlético: "Come prima cosa, oltre che per la squadra, era molto importante vincere per Koke e per tutta la sua famiglia, è un giorno molto difficile per loro. Questa vittoria va a loro. L'esultanza con dedica a loro? È stata una notizia molto dura per tutti e ho detto che se segnavo, lo facevo e mi è venuto fuori da solo".

Il comunicato dell'Atletico sul lutto

Questo il comunicato del'Atletico Madrid sulla scomparsa della madre di Koke, con la nota emessa prima della gara con lo United: "Stasera, prima dell'inizio della partita contro il Manchester United, si osserverà un minuto di silenzio in memoria di Doña Ana Merodio Borja, madre del nostro capitano, Koke, e Borja Resurrección, il secondo allenatore della Juvenil A, che è morto questa mattina a Madrid. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace", si legge nella nota.