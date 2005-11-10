Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Flop De Bruyne in Villarreal-Napoli, Caressa duro: "Ha camminato per tutta la ripresa"

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
ieri alle 23:37Serie A
13.10.2026 23:37Serie A
Fonti preferite
Napoli, De Bruyne delude contro il Villarreal. Caressa: "Non so se avesse qualche problema, ma ha camminato tutta la ripresa".
FotoTUTTOmercatoWEB

Serata negativa per Kevin De Bruyne nella sconfitta per 3-1 del Napoli contro il Villarreal. Il centrocampista belga non è riuscito a incidere e nella ripresa è apparso particolarmente in difficoltà, accompagnando la brutta prestazione degli azzurri.

Caressa: "Non so se De Bruyne stesse benissimo"

Durante la telecronaca per Sky Sport, Fabio Caressa ha evidenziato proprio la prova sottotono dell'ex Manchester City: "De Bruyne ha camminato per tutto il secondo tempo, non so se non stesse benissimo o meno". Un'immagine che sintetizza una ripresa da dimenticare per il belga e per tutto il Napoli.

Articoli correlati

Immagine news 1
Caressa sull'Italia: "Aspettiamo, non si diventa campioni del mondo in due allenamenti"
Immagine news 2
Caressa: "A Torino vista una cosa brutta. Non si manca di rispetto alla memoria di un uomo"
Immagine news 3
La bolla speculativa del calcio inglese non sostenibile, i prezzi sono fuori mercato

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
01:00 Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre
Immagine news 2
00:30 Serie A
Inter, Diouf: "Ci è mancato equilibrio, dobbiamo fare sicuramente meglio di così"
Immagine news 3
00:23 Serie A
Inter, Chivu dopo il ko con il Brugge: "Non è una gara da squadra forte e ambiziosa"
Immagine news 4
00:15 Serie A
Lamine Yamal scintillante, fra assist e rabone. Flick: "È un giocatore incredibile"
Immagine news 5
00:03 Serie ALive TMW
Live TMWClub Brugge, Leko: "Bisogna rischiare e provare a vincere come abbiamo fatto"
Ieri
Immagine news 6
23:59 Serie A
Napoli, Rafa Marin : "Nel secondo tempo ci siamo allentati, è mancata la fame di vittoria"
Immagine news 7
23:58 Serie A
Bonny: "Siamo l'Inter, possiamo vincere contro tutti. Ottavi? Non penso cambi molto"
Immagine news 8
23:56 Serie A
Tresoldi e una notte memorabile: tripletta all'Inter a San Siro. Solo Bale ci era riuscito
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, notte da dimenticare a Villarreal: zero punti in Champions e nuovi segnali d'allarme
Immagine top news n.1 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
Immagine top news n.2 Venezia, dall'esonero di Stroppa alla scelta di Nicola: il riassunto del giorno zero
Immagine top news n.3 La Classifica della Champions League aggiornata: Inter e Napoli quasi in fondo
Immagine top news n.4 Villarreal-Napoli 3-1, le pagelle: Politano horror, McTominay controfigura. Stecca pure KDB
Immagine top news n.5 Rrahmani illude, poi l'errore di Politano ammazza il Napoli: altro ko in Champions, 3-1 Villarreal
Immagine top news n.6 Napoli, Allegri lancia Giovane dall'inizio: "Sta bene, era giusto farlo giocare stasera"
Immagine top news n.7 Como, Fabregas: "Nico Paz non mi preoccupa, non contano solo gol e assist"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.2 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.3 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.4 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre
Immagine box news Serie A Inter, Diouf: "Ci è mancato equilibrio, dobbiamo fare sicuramente meglio di così"
Immagine box news Serie A Inter, Chivu dopo il ko con il Brugge: "Non è una gara da squadra forte e ambiziosa"
Immagine box news Serie A Lamine Yamal scintillante, fra assist e rabone. Flick: "È un giocatore incredibile"
Immagine box news Serie A Club Brugge, Leko: "Bisogna rischiare e provare a vincere come abbiamo fatto"
Immagine box news Serie A Napoli, Rafa Marin : "Nel secondo tempo ci siamo allentati, è mancata la fame di vittoria"
Serie B
Immagine box news Serie B Siatounis: "Ho detto subito sì al Benevento, volevo questa esperienza"
Immagine box news Serie B Sampdoria, differenziato sul campo per Conti. Esposito e Meijer proseguono il recupero
Immagine box news Serie B Avellino, Di Maggio torna in gruppo: Cancellotti ancora a parte in vista del Cesena
Immagine box news Serie B Pisa, Petagna resta in dubbio per la sfida con la Cremonese
Immagine box news Serie B Arezzo, Cagnano torna in gruppo: Iaccarino in dubbio per la Sampdoria
Immagine box news Serie B Catanzaro, la panchina resta in bilico: Polito studia le alternative
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, Di Napoli in bilico dopo il ko con l'Inter U23: ore decisive per il futuro
Immagine box news Serie C Altamura, dopo l'esonero di Memushaj c'è Raffaele: manca solo l'ufficialità
Immagine box news Serie C Giudice Sportivo, Pescara e Barletta le società più multate dopo l'ultimo turno
Immagine box news Serie C Perugia, inibizione fino al 13 gennaio 2027 per Gaucci: multa da 500 euro
Immagine box news Serie C Ostiamare, esperienza per la difesa: preso Cotali a parametro zero
Immagine box news Serie C Cosenza, stangata su Coppitelli: due turni di stop dopo le proteste
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Obiettivo raggiunto, ma dobbiamo migliorare rispetto a queste 2 gare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 ottobre 2001, la Juventus vince di tre sul Torino. Ma solo a fine primo tempo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 6ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio