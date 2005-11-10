Flop De Bruyne in Villarreal-Napoli, Caressa duro: "Ha camminato per tutta la ripresa"

Serata negativa per Kevin De Bruyne nella sconfitta per 3-1 del Napoli contro il Villarreal. Il centrocampista belga non è riuscito a incidere e nella ripresa è apparso particolarmente in difficoltà, accompagnando la brutta prestazione degli azzurri.

Caressa: "Non so se De Bruyne stesse benissimo"

Durante la telecronaca per Sky Sport, Fabio Caressa ha evidenziato proprio la prova sottotono dell'ex Manchester City: "De Bruyne ha camminato per tutto il secondo tempo, non so se non stesse benissimo o meno". Un'immagine che sintetizza una ripresa da dimenticare per il belga e per tutto il Napoli.