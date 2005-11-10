Flop De Bruyne in Villarreal-Napoli, Caressa duro: "Ha camminato per tutta la ripresa"
autore
Pierpaolo Matrone
Pierpaolo Matrone
ieri alle 23:37Serie A
autore Pierpaolo Matrone
13.10.2026 23:37Serie A
Napoli, De Bruyne delude contro il Villarreal. Caressa: "Non so se avesse qualche problema, ma ha camminato tutta la ripresa".
TUTTOmercatoWEB
Serata negativa per Kevin De Bruyne nella sconfitta per 3-1 del Napoli contro il Villarreal. Il centrocampista belga non è riuscito a incidere e nella ripresa è apparso particolarmente in difficoltà, accompagnando la brutta prestazione degli azzurri.
Caressa: "Non so se De Bruyne stesse benissimo"
Durante la telecronaca per Sky Sport, Fabio Caressa ha evidenziato proprio la prova sottotono dell'ex Manchester City: "De Bruyne ha camminato per tutto il secondo tempo, non so se non stesse benissimo o meno". Un'immagine che sintetizza una ripresa da dimenticare per il belga e per tutto il Napoli.
Altre notizie Serie A
Oggi
00:03 Serie ALive TMW
Live TMWClub Brugge, Leko: "Bisogna rischiare e provare a vincere come abbiamo fatto"
Ieri
23:59 Serie A
Napoli, Rafa Marin : "Nel secondo tempo ci siamo allentati, è mancata la fame di vittoria"