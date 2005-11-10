Villarreal-Napoli 3-1: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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13.10.2026 23:27Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Villarreal (4-4-2): Junior; Mouriño, Navarro, Veiga, Romero; Moleiro (68’ Foyth), Gueye (83’ Cardona), Comesana (83’ Perez), Saliba; Moreno (63’ Freeman), Mikautadze (63’ Oluwaseyi). A dip.: Akhomach, Costa, Diatta, El Jmili, Gaitan, Gomez, Macia. All.: Perez
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Marin (72’ Lucca), Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, McTominay (61’ Spinazzola), Gilmour (72’ Lobotka), Politano (61’ Neres); Giovane (61’ Lang), De Bruyne; Hojlund. A dip.: Beukema, Contini, Meret. All.: Allegri
Arbitro: Siebert D. (Ger)
Marcatori: 8’ Rrahmani (N), 23’ Mikautadze (V), 26’ Mouriño (V), 86’ Oluwaseyi (V)
Ammoniti: Mikautadze (V), Giovane (N), De Bruyne (N), Saliba (V), Di Lorenzo (N)
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