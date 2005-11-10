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Inter, Chivu: "Consapevoli di quello che non va, ma dobbiamo restare fiduciosi"

autore
Marco Pieracci
ieri alle 23:45Serie A
autore Marco Pieracci
13.10.2026 23:45Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Le parole di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, raccolte da microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Champions League persa per 4-3 contro il Club Brugge: "Buon primo tempo, di intensità. Abbiamo fatto delle cose giuste, poi abbiamo subito una ripartenza. Siamo rientrati in partita, nella ripresa abbiamo iniziato bene. Poi un po' di frustrazione e frenesia ci ha fatto perdere le distanze, però il merito è anche di una squadra come il Club Brugge che ci ha messo tanto in difficoltà".

Preoccupato dai tanti gol subiti?
"Non potrei dire di no, ovvio che ci sono cose da rivalutare soprattutto in Champions dove è difficile recuperare le partite. Dobbiamo pensare al nostro equilibrio, bisogna lavorare ma lo sapevamo già".

Come si può girare questo rendimento?
"Siamo consapevoli di quello che non va, cerchiamo di rimediare alla nostra preparazione mentale. Ci portiamo qualcosa dietro, mi prendo io le responsabilità ma bisogna restare fiduciosi perché mancano sei partite anche se queste due partite fanno male. Abbiamo finito la scorsa stagione con due sconfitte, c'è tanto da lavorare sul piano tattico e anche dal punto di vista mentale per trovare l'atteggiamento giusto".

Cosa è mancato?
"La sensazione dalla panchina è che abbiamo perso su quelle due occasioni nel secondo tempo, andavamo troppo avanti dimenticandoci di tornare dietro sulle seconde palle. Abbiamo fatto pressioni sbagliate, non siamo mai riusciti a pareggiarle e arrivavamo sempre più in ritardo. Questo in Champions League lo paghi. Forse si poteva fare meglio nel prepararla, dovevo trasmettere più calma senza caricarla troppo. Devi trovare anche il cinismo nel fare gol, invece siamo presi troppo da quello che vogliamo fare quest'anno. E forse dovremo fare qualcosa. Il calcio in Champions è diverso per qualità e intensità, noi dobbiamo trovare l'equilibrio per fare certe cose sapendo che ogni piccolo errore lo paghi. Bisogna avere pazienza, senza perdere quelle che sono le nostre qualità. Bisogna interpretare meglio determinati momenti della partita. Da questo punto di vista dobbiamo trovare la mentalità giusta".

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