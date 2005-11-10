Napoli, Allegri: "Troppi gol subiti? E' diventata quasi una vergogna saper difendere..."

Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il ko per 3-1 nel match di Champions League contro il Villarreal.

Più arrabbiato o deluso?

"Le partite di Champions sono così, devi fare meno errori possibili. Non possiamo concedere il secondo gol, le partite di Champions vanno giocate in un latro modo".

Vi manca essere squadra?

"Una squadra che conosce le proprie qualità non si deve sfaldare come nel secondo tempo. Bisogna fermarsi e riflettere, abbiamo tutte le possibilità per passare il turno. Dobbiamo avere più pazienza nella gestione della palla".

Cosa è accaduto con De Bruyne nel primo tempo?

"Ha più tecnica di McTominay, che dentro l'area sarebbe servito un po' di più. Non ci siamo capiti".

Abbiamo perso la capacità di difendere?

"E' diventata quasi una vergogna saper difendere. Stasera i nostri difensori hanno difeso molto bene, ma quando non avevamo la palla dovevamo fare meglio e avere pazienza. Tutti questi gol impongono una maggiore attenzione difensiva. Subiamo diversi tiri, anche contro il Frosinone. Dobbiamo migliorare come impatto".

Persa compattezza a centrocampo?

"Se difendi bene e giochi bene, hai più vantaggi per andare a fare gol. Da inizio campionato abbiamo tante situazioni offensive, ma dietro subiamo troppo e dobbiamo trovare equilibrio. Dobbiamo migliorare, perché le qualità per andare a fare gol le abbiamo. Poi però lì non dobbiamo sbagliare, altrimenti dietro ci troviamo uomo contro uomo".

Ti aspetti qualcosa di più in situazioni come quella del 2-1?

"Dovevamo essere più reattivi a chiudere sul tiratore, ma prima abbiamo fatto 4 passaggi senza senso di un metro dando tempo a loro di venirci a pressare".