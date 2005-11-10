Inter-Club Brugge 3-4: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
Oggi alle 23:28Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
13.10.2026 23:28Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella (33' st Bonny), Calhanoglu (22' st Sucic), Zielinski (41' st Stankovic), Dimarco (33' st Spence); Thuram (22' st Pio Esposito), Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu
Club Brugge (4-2-3-1): Sommer; Sabbe (27' st Sabbe), Mechele, Spileers (16' st Lee), Seys; Vetlesen (16' st Lemarechal), Potts; Forbs, Vanaken, Virgili (38' st Diakhon); Tresoldi (38' st Vermant). Allenatore: Ivan Leko
Marcatori: 30’, 63’, 74’ Tresoldi (B), 44’, 81’ Lautaro Martinez (I), 88’ Vermant (B) 90’ +3 Bonny (I)
Arbitro: Saggi (Nor)
Ammoniti: Spileers (B), Calhanoglu (I), Akanji (I), Virgili (B), Lee (B), Lemarechal (B)
Altre notizie Altre Notizie
Oggi
21:38 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioLazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
21:07 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioTorino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
17:36 Altre Notizie
Rai 2, scena surreale dopo Casarano-Salernitana. Piovono insulti, il mister si fa statua e il cronista scappa
16:48 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioBraglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"