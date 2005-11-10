Atletico, Simeone stende lo United: "Dare il 100% non basta. David sta trovando il suo posto"

L'Atletico Madrid vince 2-0 contro il Manchester United nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Dopo la sfida ha parlato ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei Colchoneros ed ex centrocampista di Lazio ed Inter, Diego Simeone. Ecco di seguito le parole dell'allenatore argentino dopo i tre punti raccolti.

A metà secondo tempo diceva ai suoi: 'Usiamo la testa'. L'hanno fatta arrabbiare?

"No, credo che abbiamo fatto una partita molto buona, controllando abbastanza bene la gara, loro sapevamo che erano bravi a sfruttare i contropiede, hanno avuto una chance nel primo tempo e una nella ripresa. Noi abbiamo creato tante situazioni per arrivare al secondo gol, che non arrivava. Poi siamo riusciti a trovare la seconda rete che ci ha dato tranquillità".

Siete riusciti a sfruttare bene i punti deboli dello United.

"Abbiamo capito dove fargli male, dalla destra eravamo bravi a portare la palla subito sulla sinistra. Siamo riusciti a mettere in difficoltà il Manchester United in situazioni in cui vedevamo prima che potevamo fare loro del male".

Quanto sei contento dei tuoi ragazzi?

"Per arrivare a vincere sappiamo che dare il 100% non ci basta, ci serve il 120%. Siamo in costruzione, con ragazzi nuovi che stanno trovando il loro posto e stanno capendo come giochiamo noi, come David, Baena, Morten, Cardoso, Grimaldo che ci dà tanto, Romero che fa la differenza con cose che non si possono capire a parole".