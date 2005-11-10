Fenomeno Elversberg: una favola in Bundesliga da 13 mila abitanti e 13 punti

Centodiciannove anni di storia trascorsi a respirare l'aria ruvida e polverosa delle categorie minori del calcio tedesco: è da qui che bisogna partire per raccontare il miracolo sportivo dell'Elversberg, club fondato nel 1907 e ora protagonista in Bundesliga per la prima volta nella propria storia di un percorso da 13 punti e a un passo dalle posizioni che valgono l’Europa dopo nove giornate. La realtà bianconera affonda le proprie radici in una comunità di poco più di 13 mila abitanti, quelli che popolano le due omonime frazioni (rispettivamente da 5.500 e 7.500 residenti) del comune di Spiesen-Elversberg, non lontano dai confini con Lussemburgo e Francia. Qui non ci sono stazioni del treno, gli hotel e i ristoranti certo non abbondano, e il municipio si trova nell’altra frazione. Eppure, quando la squadra scende in campo, i limiti oggettivi passano in secondo piano. E non solo tra le mura amiche. Nell’ultimo weekend di campionato l’Elversberg è andato in scena al Westfalenstadion di Dortmund (raccogliendo una sconfitta di misura) di fronte a 8 mila sostenitori bianconeri: in pratica oltre il 60% dell’intera popolazione cittadina era a sostenere la squadra di Vincent Wagner. L’impianto di casa, il “Waldstadion an der Kaiserlinde” contiene al momento poco meno di 10 mila spettatori, ma la proprietà si è adoperata per l’ampliamento dello stadio con i lavori sulla Nordtribüne che condurranno verso la capienza standard per le società di Bundesliga da 15 mila posti entro la primavera del 2027. Alla seconda sosta dell’anno la formazione tedesca si trova al settimo posto forte di 13 punti in 9 giornate, 17 gol segnati e 18 subiti, a -5 dalla zona Champions e con un margine di sicurezza di ben otto squadre e 6 punti sulla zona retrocessione.

Un passo per volta

La scalata dell’Elversberg comincia da lontano. Dopo un secolo trascorso nei dilettanti, nel 2013 il club espressione del Saarland, uno dei sedici Stati federati della Germania, ha assaporato per la prima volta la 3. Liga, prima di fare un passo indietro e tornare dal 2014 al 2022 nella Regionalliga, l’equivalente della nostra Serie D. Poi la svolta: nel 2023 la prima, storica promozione in 2. Bundesliga e, dopo la cocente delusione del playoff perso nel 2025, è arrivato l’approdo nel 2026 nell'élite della piramide calcistica tedesca. Dietro questa crescita esponenziale c'è una proprietà solida, ricca e legata al territorio: la famiglia Holzer, a capo dell’azienda farmaceutica Ursapharm. Frank, il padre, è stato un calciatore professionista prima di intraprendere con successo la carriera imprenditoriale, mentre il figlio Dominik siede oggi sulla poltrona di presidente del club. Nel corso degli anni l’Elversberg si è mosso con straordinaria lungimiranza, trasformandosi in un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani talenti. Lo è oggi in Bundesliga, lo era nelle categorie minori ieri: basti pensare che da qui sono passati prospetti come l’attuale attaccante della Juventus Nick Woltemade (10 gol in 31 partite nel 2022-23) e Paul Wanner, protagonista nella stagione 2023-24 e oggi al PSV. Il presente si fonda su una filosofia coraggiosa, plasmata in campo attraverso un 4-2-3-1 orchestrato da Vincent Wagner, ex allenatore della seconda squadra dell’Hoffenheim (nella quarta serie tedesca) e in panchina con l'Elversberg dal 2025, chiamato a gestire l’eredità di un totem come Horst Steffen.

Fantasia e gioventù al potere

In estate la proprietà ha speso poco più di 10 milioni sul mercaro. La squadra è caratterizzata sopratutto da diamanti grezzi: da Maurice Krattenmacher (21 anni), scuola Bayern e già a quota 4 reti agendo da trequartista, a David Mokwa (22), arrivato a gennaio e subito decisivo per la promozione, dal talento cristallino di Francis Onyeka (19) che, dopo gli 8 gol in Zweite Bundesliga con il Bochum, ha trovato il suo primo sigillo nel 4-1 contro il Mainz, a Noah Darvich (20), Noel Futkeu (23) e Cole Campbell (20), quest’ultimo reduce dall’esordio ufficiale con la maglia degli Stati Uniti a ottobre. Le plusvalenze sono dietro l’angolo. Intanto però c’è il rettangolo di gioco. I numeri del campo parlano di una squadra sfacciata ed efficace, come testimonia il rapporto tra i gol realizzati (17) e le conclusioni, con appena 11,2 tiri totali a partita di cui 4,7 nello specchio. E poi c’è l’imprevedibilità dei suoi giocatori: l’Elversberg è terza in Bundesliga per dribbling riusciti (8,9) dietro solo a due colossi offensivi come Bayern Monaco e Lipsia. La spavalderia si sta traducendo in fatti: la squadra ha superato in campionato Bayer Leverkusen, Augsburg, Borussia Mönchengladbach e Mainz, e contro i giganti Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono arrivate due sconfitte di misura per 2-1 maturate rispettivamente in casa e in trasferta. Per scrivere un'altra pagina di storia adesso servirà la prova più difficile: dare costanza ai risultati nell’arco delle trentaquattro giornate, ma dopo un inizio così brillante la permanenza in Bundesliga, e la continuità a un sogno, non appaiono più come un'utopia.