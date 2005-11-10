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Liverpool, caccia all'erede di Van Dijk: piace Vuskovic, ma il Brighton spara alto

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 00:11Calcio estero
28.10.2026 00:11Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Liverpool è al lavoro per trovare l’erede del capitano Virgil van Dijk, classe ‘91 in scadenza al termine di questa stagione, e la sfida di domenica scorsa contro il Brighton è stata l’occasione per visionare da vicino uno dei possibili innesti.

Il croato Vuskovic nel mirino per l’estate

Secondo quanto riferito da Football Insider i Reds sarebbero infatti fortemente interessati al centrale Luka Vuskovic, classe 2007 arrivato la scorsa estate al Brighton dall’Amburgo. Il croato, che vanta già 10 presenze in nazionale maggiore, in questo avvio di stagione è sceso in campo già in 13 occasioni nelle varie competizioni attirando l’attenzione di diversi club che lo stanno monitorando con attenzione. Vuskovic potrebbe dunque diventare un obiettivo del Liverpool per la prossima estate anche se i Seagulls hanno già fatto sapere di poter aprire a una cessione solo di fronte a un’offerta da 100 milioni di sterline.

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