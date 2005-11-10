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Milan su Endrick. L'agente avrebbe smentito un eventuale rifiuto del suo assistito ai rossoneri

Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 23:45Serie A
11.11.2026 23:45Serie A
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Il Milan e la Roma seguono con interesse le eventuali evoluzioni relative al futuro del giovane brasiliano, che lo scorso anno andò in prestito al Lione a gennaio.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan continua a guardare al mercato alla ricerca di possibili rinforzi per il reparto offensivo di Ruben Amorim e tra i nomi che piacciono alla dirigenza rossonera c'è anche quello di Endrick, giovane attaccante brasiliano che da tempo sarebbe seguito con particolare attenzione anche da Gerry Cardinale. Al momento non risulterebbe esserci una trattativa ufficiale, ma questo non significa che il club abbia abbandonato l'idea di provare a portare il giocatore a Milano, soprattutto nel caso in cui dovessero presentarsi le condizioni giuste per imbastire un'operazione.

L'agente di Endrick non chiude al Milan

Secondo quanto riportato da UOL Esporte l'agente del calciatore avrebbe smentito le voci relative a un presunto rifiuto del giocatore nei confronti del Milan. Una precisazione che lascia aperti diversi scenari in vista delle prossime sessioni di calciomercato, anche se per il momento non ci sarebbero stati passi concreti da parte della società rossonera. L'interesse resta, così come la volontà di rinforzare l'attacco a disposizione di Ruben Amorim, ma per capire se Endrick potrà diventare qualcosa di più di una semplice idea di mercato servirà attendere eventuali sviluppi.

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